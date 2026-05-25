Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Hakkında kayıp soruşturması açılan oyuncu Stewart McLean ölü bulundu

        Hakkında kayıp soruşturması açılan oyuncu Stewart McLean ölü bulundu

        Kayıp olarak aranan oyuncu Stewart McLean'in cansız bedeni bulundu. Polis, olayla ilgili cinayet şüphesiyle soruşturma başlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 15:38 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayıptı, ölü bulundu

        'Virgin River' dizisiyle tanınan oyuncu Stewart McLean, geçen hafta kaybolduktan sonra ölü bulundu. Kanada polisi, 45 yaşındaki aktörün cansız bedeninin Britanya Kolumbiyası'ndaki Lions Bay bölgesinde bulunduğunu açıkladı.

        McLean en son 15 Mayıs Cuma günü, Britanya Kolumbiyası'ndaki küçük bir yerleşim bölgesindeki evinde görüldü. Oyuncu hakkında üç gün sonra kayıp ihbarı yapıldı ve arama çalışmaları başlatıldı. Önceki gün cansız bedeni bulunan oyuncu için şu anda olası bir cinayet soruşturuluyor.

        McLean'in kayboluşu sonrası başlatılan soruşturmada elde edilen bulguların, oyuncunun cinayet kurbanı olabileceğine işaret ettiği belirtildi. Yetkililer McLean'in ölümüne neyin yol açtığının araştırıldığını duyurdu.

        Kanada polisi tarafından yapılan açıklamada, "Soruşturma devam ederken, cinayet masası müfettişleri, McLean'in 15 Mayıs 2026'dan önceki faaliyetlerinin zaman çizelgesini oluşturmak için kanıt toplamaya, analiz etmeye, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye ve görüşmeler yapmaya çalışıyor" denildi.

        McLean'in ölümünün doğrulanmasının ardından, menajeri Jodi Caplan sosyal medyadan açıklama yaparak, "Stew ile 10 yıldan fazla bir süre birlikte çalışma fırsatı bulduğum için şanslıydım. Onunla çalışmak her zaman büyük bir zevkti; özverili, profesyonel, istekli ve son derece komikti" dedi.

        Oyuncunun bağlı olduğu Lucas Talent ajansı da ölüm haberinin ardından "Stew McLean'in ölüm haberini almaktan büyük üzüntü duyuyoruz. 10 yılı aşkın süredir kendisini temsil etmekten gurur duyduk" ifadelerini kullandı.

        McLean, 'Virgin River'ın yanı sıra 'Murder in a Small Town', 'Beyond' ve 'Arrow' adlı yapımlarda yer almıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çingene Kızı mozaiğinin kayıp paneli yıllar sonra yeniden Türkiye'de

        Gaziantep'in simgeleri arasında gösterilen ve yıllardır Zeugma'nın en dikkat çekici eserlerinden biri olarak öne çıkan "Çingene Kızı" mozaiğiyle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu tespit edilen mozaik panelinin Türkiye'ye iadesi sağlanırken eser Kültür ve...
        #Stewart McLean
        #ölüm
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek
        Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek
        "İki santrfor alacağız, isimleri belli!"
        "İki santrfor alacağız, isimleri belli!"
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        YÖK'ten "İstanbul Bilgi Üniversitesinin eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesine" ilişkin açıklama
        YÖK'ten "İstanbul Bilgi Üniversitesinin eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesine" ilişkin açıklama
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        O yavru keçiyi paylaştı
        O yavru keçiyi paylaştı
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Jesus imzayı atıyor!
        Jesus imzayı atıyor!
        Ucuz kasko için 'çıkma'düzünlemesi
        Ucuz kasko için 'çıkma'düzünlemesi
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        Eğlence dolu Saint-Tropez tatili
        Eğlence dolu Saint-Tropez tatili
        AYM'den dikkat çeken iptal kararı
        AYM'den dikkat çeken iptal kararı
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        Bir barajda daha kapaklar açıldı! Tam 18 yıl sonra!
        Bir barajda daha kapaklar açıldı! Tam 18 yıl sonra!
        Anne ile oğlunun yürek yakan ölümü!
        Anne ile oğlunun yürek yakan ölümü!
        Sibel Kekilli evlendi
        Sibel Kekilli evlendi
        Rus anne-kız cinayetinde dehşet oyunu! Aynı güne iki farklı ülkeye uçak bileti!
        Rus anne-kız cinayetinde dehşet oyunu! Aynı güne iki farklı ülkeye uçak bileti!