Haldun Boysan'ın cenaze töreniyle ilgili detaylar belli oldu - Magazin haberleri

DHA

'Maria ile Mustafa' adlı dizinin çekimleri için Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan ünlü oyuncu Haldun Boysan'dan haber alamayan set çalışanları, sanatçıyı kaldığı otel odasında hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine otele gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Boysan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kalp krizi sonucu öldüğü tespit edilen ünlü oyuncunun cenazesi Ürgüp Belediyesi morguna kaldırıldı.

ARKADAŞLARI VEDA ETTİ

Morgdaki işlemlerin ardından Boysan'ın cenazesi, bugün hayatını kaybettiği ve sanatçı arkadaşlarının da kaldığı otelin önüne getirildi.

Otelin önünde toplanan dizi ekibi, sanatçı Boysan'a veda etti. Burada usta oyuncu için sanatçı arkadaşları ve set çalışanlarından helallik alındı. Yapılan duaların ardından Aydın Boysan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Ankara'ya gönderildi.

Üzgün olduklarını belirten Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "Türk tiyatro, sinema ve dizi dünyasının önemli isimlerinden Aydın Boysan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Başta sanatçı Boysan'ın ailesi olmak üzere tüm sanat dünyasının başı sağ olsun" dedi.

'Maria ve Mustafa' isimli dizinin Ürgüp Cast Direktörü Mustafa Kırboğa da, "Sanatçı Haldun Boysan'ı kaybetmenin derin acısı içerisindeyiz. Sanat dünyamız için büyük bir kayıp. Yakınlarına ve tüm dostlarına baş sağlığı diliyoruz" diye konuştu. Boysan, yarın Ankara Karşıyaka mezarlığında toprağa verilecek.