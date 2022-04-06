Haldun Dormen: Artık sahneye çıkmayacağım

"Artık sahneye çıkmayacağım" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Türk tiyatrosunun usta isimlerinden biri olan Haldun Dormen, önceki akşam yakın dostlarıyla birlikte 94. yaş gününü kutladı.

"HATIRLANMAK ÇOK GÜZEL"

Beyoğlu'nda bulunan bir mekanda gerçekleşen partide konuşan Dormen, "Arkadaşlarım ve talebelerimin sürprizi oldu bugün. Çok mutlu ettiler beni. Hatırlanmak çok güzel." ifadelerini kullandı.

"GENÇLER BENİ ÜMİTLENDİRİYOR"

Tiyatro ve dizi oyuncularından çok memnun olduğunu belirten Haldun Dormen, "Yeni jenerasyon çok çalışkan ve başarılı. Çağ değişiyor, eskiyle yeninin kıyaslanması doğru değil ama gençler beni ümitlendiriyor." dedi.

"YENİ OYUNCULAR KEŞFETMEK İSTİYORUM"

Basın mensuplarıyla sohbet eden usta oyuncu, artık sahneye çıkmayacağını da dile getirdi. Dormen, "Sahneye çıkmaktan ziyade yeni oyuncular keşfedip, onları tiyatroya kazandırmak istiyorum. Tek gayem bu..." açıklamasını yaptı.

HALDUN DORMEN HAKKINDA

Ahmet Haldun Ömer Dormen 5 Nisan 1928 tarihinde Mersin'de doğdu. Bugün 92 yaşında olan Haldun Dormen Türk eğitmen, yönetmen, oyuncu, yazar, çevirmendir.

Bulvar komedisi ve vodvil türünde uzmanlaşmış bir tiyatro yönetmenidir. 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını almıştır.

Babası, Kıbrıslı aydın bir iş adamı olan Sait Ömer Bey, annesi İstanbullu bir paşa kızı olan Nimet Rüştü Hanım'dır. Bir yaşına basmadan, ailesi İstanbul, Şişli'ye yerleşti. Sahneye ilk defa Galatasaray Lisesi’nde ortaokul öğrencisi iken Demirbank oyununda 'yirmibeş kuruş' rolüyle çıktı. Lise öğrenimini Robert Kolej’de tamamladı. Sekiz yaşında geçirdiği bir kaza sonucu sol ayağı sakatlandı.

Tiyatro eğitimini ABD'de Yale Üniversitesi’nde aldı. Yüksek lisans derecesiyle mezun oldu. İki yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli tiyatrolarda oyunculuk ve yönetmenlik yaptı. Hollywood'da Pasadena Playhouse'da 4 oyunda oynadı. İstanbul'a döndüğünde önce Muhsin Ertuğrul yönetimindeki Küçük Sahne'ye girdi ve Cinayet Var adlı oyundaki dedektif rolüyle ilk kez Türk seyirci karşısına çıktı. O sıralarda Beyoğlu Parmakkapı sokakta gençlerle birlikte 60 kişilik cep tiyatrosunu açtı.

HALDUN DORMEN FİLMLERİ VE DİZİLERİ

'Bozuk Düzen' ve 'Güzel Bir Gün İçin' adlı iki film yönetti. Bu filmlerde Dormen kadrosunun yanı sıra Belgin Doruk, Ekrem Bora, Nurhan Nur, Müşfik Kenter, Nedret Güvenç gibi isimlerde yer aldı. Bu iki film 1966 ve 1967 yıllarında Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yedi tane ödül kazandı. 1987'de Müjdat Gezen'in yapımcılığını yapıp, başrolünde oynadığı 'Felekten Bir Gün' adlı video filmini de yönetti.

1972'de tiyatrosunu kapatmak zorunda kalıp televizyona, yazarlığa ve hocalığa yöneldi. Aralarında 'Unutulanlar', 'Anılarla Söyleşi', 'Kamera Arkası', 'Dadı', 'Pop Star' gibi birçok programla televizyonda devamlı yer aldı.

1981'de Egemen Bostancı ile tanıştı. Hisseli Harikalar Kumpanyası, 'Şen Sazın Bülbülleri' gibi müzikalleri yazıp yönetti. 1984'te Egemen Bostancı'nın ısrarıyla 17 yıl sürecek olan ikinci Dormen Tiyatrosu'nu yeniden kurdu. Aynı yıllarda Gencay Gürün'ün yapımcılığında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda 30 yıl kapalı gişe oynayan 'Lüküs Hayat'ı sahneye koydu. 'Lüküs Hayat'ı daha sonra İzmir ve Mersin Operalarında ve Eskişehir Şehir Tiyatroları'nda yönetti.

2002 yılında ekonomik nedenlerle tiyatrosunu kapatmış fakat çeşitli tiyatrolarda oyunculuğuna ve yönetmenliğine devam etmiştir.

Haldun Dormen dördü otobiyografik olan ('Sürç-ü Lisan Ettikse', 'Antrakt', 'İkinci Perde', 'Nerede Kalmıştık') beş kitap ve on iki oyun yazmıştır. Cumhuriyetin kuruluş yıllarında kadın sahne sanatçılarının yaşadıklarına ışık tutan Kantocu adlı eseri İstanbul, Eskişehir, Ankara'da sahnelendi.

Dormen 1997'de de Afife ödüllerini başlattı.

Yaşamı boyunca iki yüz ellinin üstünde ödül kazanan sanatçı; İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda dersler vermiş; Hacettepe Üniversitesi tarafından Onursal Bilim Doktoru olarak ödüllendirilmiş; 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını almıştır.

Dormen, 1959'da halkla ilişkiler alanında dünyaca tanınan bir isim olan Betül Mardin ile evlenmiş, sekiz yıl süren bu evliliğinden Ömer adlı bir oğlu dünyaya gelmiştir.

Halen İzmir'deki Sahne Tozu Tiyatrosu'nun sanat danışmanlığını yürütmekte olan Dormen onun adına yapılan salonda çeşitli oyunlar sahneye koymuştur (Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun Dormen Sahnesi - İzmir) Aynı kuruluşun kurduğu Sahne Tozu Tiyatrosu Nişantaşı Akademisi'nde müzikal dersi vermektedir.

HALDUN DORMEN'İN YÖNETTİĞİ TİYATRO OYUNLARI

Kaç Baba Kaç

İkinin Biri

Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bir şey Oldu

Onlar Ermiş Muradına

Bit Yeniği

Şahane Düğün

Bu Oyun Başka Oyun

Karma Karışık

Papaz Kaçtı

Kantocu

Amphitryon 2000

Bir Kış Öyküsü (Buzlar Çözülmeden)

Zafer Madalyası

Nice Yıllara (oyun)

Yukarıda Biri mi Var

Kare As

Bu Filmi Görmüştüm

Arapsaçı

Komik Para

Muhteşem İkili

Sevgilime Göz Kulak Ol

Beşten Yediye

Hastalık Hastası

Nerdeyse Kadın

Çılgın Sonbahar

Günaydın Mr. Weill

Kaç Baba Kaç

Bin Yıl Önce Bin Yıl Sonra

Lüküs Hayat

İkinin Biri

Hisseli Harikalar Kumpanyası

Gençliğin Tatlı sesi

Bir Kış Masalı

Gigi

Elden Ele

Evimizdeki Hayat

Paramparça

Ağa ile Uşağı Matti

Almanya'dan Bir Yar Gelir

Şahane Züğürtler (Tovarisch)

Ayı Masalı

Altın Yumruk

Sokak Kızı İrma

Sözde Melekler

Müfettiş

Zafer Madalyası

Çikolata Asker

Beş Parmak

Papaz Kaçtı