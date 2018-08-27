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Halıcılardan "millileşme" hamlesi

Makine halısında dünyada söz sahibi olan Güneydoğulu halıcılar, yüzde 80'i ithal edilen ve sektörün en önemli giderlerini oluşturan ham maddeyle makinede millileşmek için harekete geçti

27.08.2018 - 12:56 | Güncelleme: AA

Güneydoğu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan, AA muhabirine, bölgenin halıcılık konusunda özellikle son yıllarda çok önemli gelişmeler kaydettiğini ancak sektörün yurt dışı kaynaklı ürünleri milli hale getirmek için çaba göstermesi gerektiğini söyledi.

Makineyi ve ham maddeyi yurt dışından aldıklarını belirten Kaplan, "Gönül ister ki kendi yurdumuzdan ham madde çıkarıp kendi makinemizi üretelim. 2000'li yıllarda kendi makinemizi üretiyorduk ama nasıl olduysa koptuk ve ithalat yapmaya başladık. Bu saatten sonra kendi makinemizi yapmamız için görüşmeler gerçekleştirdik. Sektörümüzdeki millileşme oranını artırmak için neler yapabiliriz diye konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaplan, şunları kaydetti:

"Şu an sektörümüzdeki ham madde ve makinelere baktığımızda yüzde 80 dış kaynaklıyız. Bu noktada kendi projelerimiz de var. En azından kısmi olarak bazı ham maddeleri ve yedek parçaları burada üretebilmek için çalışmalar yapacağız. Bu konuda devletimizin verdiği destekler de çok fazla. Devlet nezdinde genel manada zaten millileşme çabası var. Kısa vadede sektörün en azından yüzde 10'unu daha millileştirmek istiyoruz. Bu süreç devletin teşvikleri ve politikasıyla artık daha hızlı olacaktır."

"FİRMALAR KENDİ TARZINI OLUŞTURDU"

Kaplan, 2000'li yıllarda tek mekikli tezgahlardan bugünkü duruma geçerken Mısırlı ve Belçikalı sektör temsilcilerinin yaptığı modelleri baz alarak benzerlerini yapan bir Türk halıcılığının olduğunu dile getirdi.

Şu anda ise sadece Gaziantep'te 10 civarındaki firmanın kendine özgü tasarım ekibinin bulunduğuna işaret eden Kaplan, "Bu firmalar kendi tarzlarını oluşturuyor ve birçok ülke de kendi yapmış olduğumuz tasarımları örnek alıyor. Biz bu noktada Gaziantep olarak kendi tarzımızı oluşturur hale geldik." diye konuştu.

Markalaşmanın önemine işaret eden, dünya çapında bir marka olmanın da uzun soluklu bir süreç olduğunu ifade eden Kaplan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Firmalarımızın bu noktada yapmış olduğu çalışmalar var. Devletimizin verdiği Turquality destekleri var. Bunlardan yararlanan firmalarımız da var. Bu noktada özellikle üniversite bacağında daha nitelikli tasarımcı oluşturmak için iş birliğimiz var. İlerleyen dönemlerde bunun meyvelerini alacağız. Bundan sonraki süreçte yılda bir tasarımcılarımız arasında toplantı yapacağız. Önümüzdeki yılın moda renklerine bakacağız. Bir anlamda tasarım günleri yapacağız. Bilirkişi arkadaşları buraya davet edip, tasarımcılarımızın ilham almasını sağlayacağız. Yani tasarım konusunda daha güçlü hale geleceğiz."

 

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