        Haliç'te geleneksel denizden haç çıkarma töreni gerçekleştirildi

        Haliç’te geleneksel denizden haç çıkarma töreni gerçekleştirildi

        Haliç'te düzenlenen denizden haç çıkarma töreninde Patrik Bartholomeos suya haç attı; yaklaşık 30 kişi yarıştı, haçı Vasilios Konstantinidis çıkardı ve anlar dronla görüntülendi

        Giriş: 06.01.2026 - 15:41 Güncelleme: 06.01.2026 - 15:44
        Haliç'te denizden haç çıkarma töreni
        Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilmesinin yıl dönümü olduğu gün inancıyla Haliç'te denizden haç çıkarma töreni yapıldı. Denize atlayan gençler, Patrik Bartholomeos'un attığı haçı çıkarmak için birbiriyle yarıştı. O anlar ise dronla görüntülendi.

        ORTODOKS DİN ADAMLARI VE VATANDAŞLAR KATILDI

        Fatih Balat'taki Fener Rum Patrikhanesi bahçesinde bulunan Aya Yorgi Kilisesi'nde Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü sebebiyle ayin yapıldı. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği ayine, Ortodoks din adamları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ardından kalabalık Haliç Sahili'nde toplandı.

        HAÇI ÇIKARAN VASİLİOS KONSTANTİNİDİS OLDU

        Patrik Bartholomeos buradan suya haç attı. Deniz polisinin önlem aldığı törende, Bartholomeos'un haçı denize atmasıyla, yaklaşık 30 kişi Haliç'in soğuk sularına atladı. Kıyasıya yarışta haçı sudan çıkarmayı başaran Vasilios Konstantinidis oldu. Töreni sahilden çok sayıda turist ve vatandaş da izledi. Öte yandan, haçı çıkarmak gerçekleştirilen kıyasıya yarış dronla görüntülendi.

        Bir kişi ısınmak için girdiği otomobilde çıkan yangında öldü

        İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, sokakta yaşadığı öğrenilen bir kişi, ısınmak için girdiği otomobilde çıkan yangında hayatını kaybetti.

