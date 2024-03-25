Çay lekeleri çıkması en zor olan lekelerden biridir. Çayın içerisinde bulunan tanen bileşiği lekelerin çıkmasını zorlaştırır ancak buna rağmen evde bu lekeyi çıkarmanızı sağlayacak bazı yollar olabilir. İşte, çay lekesini çıkartırken kullanabileceğiniz bazı yöntemlere dair detaylar...