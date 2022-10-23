Halifelik neden ve ne zaman kaldırıldı?

Eski rejim yanlılarının en önemli dayanaklarından biri olan ve ulusal egemenliğin önündeki bir engel olarak duran Halifelik neden kaldırıldı? İşte, tüm detaylar…

Halifelik Ne Zaman Kaldırıldı?

Halifelik; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 3 Mart 1924 tarihinde çıkarmış olduğu kanunla kaldırılmıştır. Son Osmanlı padişahı ve halifesi Vahdettin’in ülkeden ayrılmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Abdülmecid Efendi’ye verilen Halifelik unvanı çıkan bu kanunla geri alınmıştır.

Halifelik Neden Kaldırıldı?

3 Mart 1924 tarihinde çıkan bir kanunla kaldırılan Halifeliğin kaldırılma nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

Saltanatın kaldırılmasının ardından eski rejim yanlılarının Halifelik makamı etrafında toplanmaları.

Bazı meclis üyelerinin halifeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden üstün görmeleri.

Halifelik makamının ulusal egemenlik anlayışına aykırı bir kurum olması.

Halifeliğin çağdaşlaşma ve laik bir kurma önünde büyük bir engel olarak görülmesi.

Son halife Abdülmecid Efendi’nin padişah gibi davranması.

Halifeliğin Kaldırılması

Son Osmanlı padişahı Vahdettin’in ülkeden ayrılmasının ardından Abdülmecid Efendi; 19 Kasım 1922 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından halife olarak seçilmiştir.

Saltanatın ortadan kaldırılmasıyla, meclis içindeki bazı üyeler, halifelik makamına siyasi bir otorite kazandırmak istemişlerdir. Afyon milletvekili olan Şükrü Bey tarafından hazırlanan ‘’Hilafet-i İslam ve Büyük Millet Meclisi’’ isimli bir risale tam da bu amaçla hazırlanmıştır. Bu risalede, saltanatın kaldırılmasının doğru bir karar olduğu ancak hilafetin asla kaldırılmaması gerektiği anlatılmış bunun gerekçesi olarak da hilafet makamının sadece ruhani değil dünyevi görevlerinin de olduğu belirtilmiştir.