Halil Dervişoğlu: Fatih Terim'le çalışmak çok özeldi!

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a kiraladığı 25 yaşındaki Halil Dervişoğlu, HT Spor'un sorularını cevapladı.

"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Kampımız yoğun geçiyor, 2 hazırlık maçı yaptık ve fiziksel olarak iyi gidiyoruz. Şimdiye kadar iyi bir kamp geçirdik. Takımın hedefini transferlere bakarsak görebiliyoruz. Kişisel olarak ise potansiyelimi biliyorum, elimden geleni yapacağım.

"FATİH TERİM'LE ÇALIŞMAK ÇOK ÖZELDİ"

Çalıştığım tüm hocalar özeldi, hepsinden iyi şeyler gördüm ve öğrendim. Beni Galatasaray gibi bir kulüpte oynatan Fatih hocamla çalışmak çok özel bir şeydi.

"POTANSİYELİMİ TÜRKİYE'DE GÖSTEREMEDİM"

Potansiyelimi Türkiye'de gösteremedim. Bir futbolcu olarak her şey, her zaman elinizde olmuyor. Potansiyelin olsa da olmasa da farklı yerlere gelebiliyorsun. Bu sadece senin elinde olan bir şey değil. Potansiyelimin %100'ünü göstermiş olduğumu düşünmüyorum ama bunun tek sorumlusunun ben olduğunu düşünmüyorum.

- Haksızlığa uğradığın dönemler olduğunu düşünüyor musun?

Futbolda her zaman hayal kırıklıkları olur. Her zaman haksızlığa uğradığını düşünen futbolcular olur ama baktığımda Galatasaray’a bonservisimle geldikten sonra aslında hep kiralandım. Bu tabii ki Galatasaray'a geldiğimde benim planım değildi ama öyle gelişti her şey. Öyle olması lazımmış. Şimdi de bana bunun yanlış olduğunu göstermek düşüyor. "Bana orada şans vermediler" veya "Niye kiralık gönderdiler" demem. Futbol oynamaktan zevk alıyorum, güzel bir işim var.