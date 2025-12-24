Habertürk
        Halil İbrahim Ceyhan, Eser Küçükerol ile yollarını ayırdı

        Halil İbrahim Ceyhan, Eser Küçükerol ile yollarını ayırdı

        Oyuncu Halil İbrahim Ceyhan, uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan menajeri Eser Küçükerol ile yollarını ayırdığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2025 - 13:43 Güncelleme: 24.12.2025 - 13:43
        "Adli süreç nedeniyle durdurdum"
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında menajer Eser Küçükerol, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan üç gün önce tutuklanmıştı.

        Eser Küçükerol
        Eser Küçükerol

        Oyuncu Halil İbrahim Ceyhan, bağlı olduğu 'Be Management' şirketinin sahibi Eser Küçükerol ile yollarını ayırdığını açıkladı.

        Halil İbrahim Ceyhan; Son günlerde bağlı bulunduğum ajansın içinde bulunduğu adli süreç sebebiyle 'Be Management' ile olan temsili ilişkimi durdurmuş bulunmaktayım. Bu süreçte tüm iş ilişkilerimin şahsi tarafta yol aldığım çalışma arkadaşlarımla, profesyonel olarak yönetileceğini duyurmak isterim. Sözleşmelerim ve ticari şartlarla alakalı hususları kişisel işlerimi takip eden avukatım yönetecektir. Tanıtım ve basın ilişkilerimi şahsi olarak çalıştığım basın sorumlum koordine edecektir. Bunun yanı sıra proje takvimleri, provalar, set akışı gibi ek planlamalar da kendi ekibim tarafından takip edilip yönetilecektir. Herkese sevgilerimi ve saygılarımı sunarım" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Halil İbrahim Ceyhan
        #Eser Küçükerol
