Halil İbrahim Ceyhan ile Rüya Coriç barıştı
Kısa bir süre önce birlikteliklerini sonlandırıp sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi bırakan Halil İbrahim Ceyhan ile Rüya Coriç, ilişkilerine bir şans daha tanıdı
Giriş: 27.03.2025 - 08:40 Güncelleme: 27.03.2025 - 08:40
Geçtiğimiz haftalarda yaklaşık üç ay süren birlikteliklerini sona erdiren oyuncu Halil İbrahim Ceyhan ile Rüya Coriç'in ayrılığı kısa sürdü.
Halil İbrahim Ceyhan ile Rüya Coriç, birlikteliklerine bir şans daha tanıma kararı verdi. Daha önce sosyal medyadan birbirlerini silen Ceyhan ile Coriç, yeniden takipleşmeye başladı.
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