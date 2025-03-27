Halil İbrahim Ceyhan ile Rüya Coriç barıştı Kısa bir süre önce birlikteliklerini sonlandırıp sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi bırakan Halil İbrahim Ceyhan ile Rüya Coriç, ilişkilerine bir şans daha tanıdı

Habertürk Giriş: 27.03.2025 - 08:40 Güncelleme: 27.03.2025 - 08:40 facebook

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