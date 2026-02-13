Halil Sezai: Ateş düştüğü yeri yakar

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; oyuncu ve şarkıcı Halil Sezai, 20 yıl sonra 'Koku' adlı tiyatro oyunu ile sahnelere dönüş yaptı. 15'inci temsilin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sezai, ilk sahne deneyiminde oldukça tedirgin ve gergin olduğunu dile getirdi.

Hayatını kaybeden üniversite arkadaşı oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın cenazesine katıldığını söyleyen Halil Sezai, akşamında sahneye çıktığını söyleyerek yaşadığı duygusal zorluğu anlatı. "Kendimi veremedim. İnsanlara bunu belli edemezsin ama ateş düştüğü yeri yakar" diyen Sezai, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü; "Bazı dostluklar vardır sürekli görüşmesen de hayatta olduklarını bilmek rahatlatır. Öyle her zaman görüşmeye gerek yoktur ama bir araya geldiğinde kaldığın yerden devam edersin. Bizim dostluğumuz da tam olarak öyleydi."