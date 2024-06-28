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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Halil Umut Meler ve ekibi, EURO 2024'te son 16 turunda görev alacak - Futbol Haberleri

        Halil Umut Meler ve ekibi, EURO 2024'te son 16 turunda görev alacak

        FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki üçüncü maçına atandı. Meler ve ekibi, 30 Haziran Pazar günü TSİ 19.00'da İngiltere - Slovakya son 16 turu müsabakasını yönetecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 11:53 Güncelleme: 28.06.2024 - 12:02
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        Meler, EURO 2024'te son 16'da!
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        FIFA kokartlı Halil Umut Meler ve ekibi, E Grubu'nda Belçika - Slovakya ve D Grubu'nda Polonya - Avusturya müsabakalarındaki yönetimlerinden sonra 30 Haziran Pazar günü TSİ 19.00'da İngiltere - Slovakya son 16 turu müsabakasını yönetecek.

        Almanya'nın Gelsenkirchen şehri Arena AufSchalke Stadyumu'ndaki maçta Halil Umut Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy, dördüncü hakemi ise Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Rade Obrenovic olacak.

        Müsabakada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Marco Fritz VAR, Christian Dingert AVAR, Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski VAR supervisor ve Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Jure Praprotnik rezerv yardımcı hakem olarak görev yapacaklar.

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