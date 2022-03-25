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Halis Serbest kimdir ve aslen nereli? Bergen'in katili Halis Serbest hapiste mi, yaşıyor mu?

"Bergen" filminin vizyonda ses getirmesi ardından asıl adı Belgin Sarılmışer olan ünlü sanatçının acılarla dolu hayatı merak ediliyor. Filmin izleyici ile buluşmasının ardından 'Halis Serbest hapiste mi, kaç yıl hapis yattı?' Soruları araştırılıyor. İşte merak edilen soruların yanıtı...

  • 01
    Halis Serbest kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bergen'in katili ve kocası Halis Serbest yaşıyor mu, öldü mü ve şu an nerede?

    Vizyona giren "Bergen" filmi sonrası Bergen'in katili Halis Serbest'in hayatı merak konusu oldu. 'Acıların Kadını' olarak anılan Bergen'in yüzüne kezzap attıran ve daha sonra 6 kurşunla öldüren Halis Serbest yaşıyor mu, hapiste mi? Soruları araştırılıyor. işte, Bergen'in katili Halis Serbest'in hayatı...
  • 02
    Halis Serbest kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bergen'in katili ve kocası Halis Serbest yaşıyor mu, öldü mü ve şu an nerede?

    HALİS SERBEST NERELİ?

    Adana'da dünyaya gelen Halis Serbest aslen Adanalıdır. İlköğretimi bitirmesinin ardından ticaret ile uğraşan Halis Serbest Adana'nın Kozan ilçesinde yaşamını sürdürmektedir.
  • 03
    Halis Serbest kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bergen'in katili ve kocası Halis Serbest yaşıyor mu, öldü mü ve şu an nerede?

    BERGEN VE HALİS SERBEST NASIL TANIŞTI?

    Bergen iş için gittiği Adana'da, Halis Serbest ile tanıştı. İkili kısa süre içinde aşk yaşamaya başladı ve 1982 yılında evlendiler.

    Halis Serbest o dönem gazinolarda şarkıcılık yapan Bergen'e ailesine yakışmadığı gerekçesiyle mesleğini bırakmasını söyledi ve Bergen bu isteği kabul etti. Ancak Bergen, yeniden sahnelere dönmek istediğinde Halis Serbest, Bergen'den boşanmak istediğini söyledi.

    Bergen'in sahnelere dönmesinin ardından 1982 yılında İzmir'de sahne aldığı sırada, eşi Halis Serbest'in azmettirmesiyle yüzüne kezzap atıldı ve şarkıcı bu olay sonucunda iki gözünü kaybetti. Vücudunun büyük bir bölümü zarar gören Bergen'in sol gözü, sonrasında iyileşerek görme yetisi kazandı. Bergen ise yüzündeki yaraları kapatmak için saçlarını saçlarını hep sağ gözünün üzerine doğru kapattı ya da sürekli gözlük kullandı.
  • 04
    Halis Serbest kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bergen'in katili ve kocası Halis Serbest yaşıyor mu, öldü mü ve şu an nerede?

    HALİS SERBEST KAÇ YIL HAPİS YATTI?

    31 Ekim 1982'de Bergen'in yüzüne kezzap atılmasının ardından azmettirici olarak yargılanan Halis Serbest, 12 yıl hapis cezası aldı.

    Hapiste yatmasının ardından Bergen ile evlenen Halis Serbest 14 Ağustos 1989'da Bergen'i 6 kurşun ile öldürdü. 15 yıl hapis cezası ile yargılansa da aldığı ceza sadece 7 ay oldu. 7 ay hapis yatmasının ardından 1990 yılında serbest bırakıldı.
  • 05
    Halis Serbest kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bergen'in katili ve kocası Halis Serbest yaşıyor mu, öldü mü ve şu an nerede?

    YENİDEN YARGILANDI

    Bergen'in trajik ölümü ile tekrar gündeme gelen Halis Serbest, geçtiğimiz yıllarda ikamet ettiği Kozan İlçesinde 18 yaşının altındaki 4 çocuğu istismar ettiği gerekçesiyle yargılandı. Ailelerin şikayetçi olmasıyla, Halis serbest yeniden cezaevine girdi. Cezası sonrası beraat etti.
  • 06
    Halis Serbest kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bergen'in katili ve kocası Halis Serbest yaşıyor mu, öldü mü ve şu an nerede?

    HALİS SERBEST ŞU AN NEREDE?

    Halis Serbest, şimdi Adana’da serbest meslek sahibi. İkinci eşinden olan dört çocuğuyla birlikte yaşıyor.

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