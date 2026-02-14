Halit Ergenç: Binlerce kez şükürler olsun

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, Arnavutköy’de objektiflere yansıdı. Ünlü çift, akşam yemeği için dışarı çıktıklarını belirterek; "Yemek yiyip evimize döneceğiz" dedi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Joy Awards hakkında da konuşan Halit Ergenç; "Çok güzeldi, çok keyifliydi. Benim için ayrı bir deneyim oldu" diyerek, geceye dair memnuniyetini dile getirdi. Kendisine gösterilen düğün fotoğraflarıyla o güne dair en unutamadığı anı sorulan oyuncu; "Hatırladığım ilk şey arkadan balonların uçuşması… O an çok mutlu hissetmiştim" yanıtını verdi.

Ergen ve Kore'in, Ali (2010), Han (2020) ve Leyla (2021) isminde iki erkek ve bir kız çocuğu dünyaya geldi.

2009'da evlenen çift, mutlu giden evlilikleri sorulduğunda ise; "Binlerce kez şükürler olsun, her şey çok yolunda, çocuklarımızla beraber mutlu mesut yaşayıp gidiyoruz" ifadelerini kullandı.