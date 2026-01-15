Habertürk
        Halit Ergenç, Londra'da börekçi oldu

        Halit Ergenç'ten börekçi dükkanı açıklaması: Yeni değil

        Halit Ergenç'in, Londra'daki börekçi dükkanıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı

        Giriş: 15.01.2026 - 13:49 Güncelleme: 15.01.2026 - 13:49
        'Börekçi' açıklaması
        Halit Ergenç, eşi Bergüzar Korel ile birlikte düzenlenen bir ödül törenine katıldı. Ergenç'e, Londra'da börekçi açtığına dair haberler hatırlatıldı.

        Haberleri doğrulayan ünlü oyuncu; "Yeni değil. Arkadaşlarımızla birlikte bir ortaklığımız var" dedi. Ergenç, "İstanbul'da da şube açacak mısınız?" sorusuna ise "Öyle bir düşüncemiz yok" yanıtını verdi.

        Leonardo DiCaprio'nun reklam arasındaki görüntüleri

        Leonardo DiCaprio, Altın Küre Ödülleri töreninde reklam arasında taklitleriyle dikkat çekti. DiCaprio'nun sözleri, dudaklarının okunmasıyla ortaya çıktı

