Halit Ergenç, eşi Bergüzar Korel ile birlikte düzenlenen bir ödül törenine katıldı. Ergenç'e, Londra'da börekçi açtığına dair haberler hatırlatıldı.

Haberleri doğrulayan ünlü oyuncu; "Yeni değil. Arkadaşlarımızla birlikte bir ortaklığımız var" dedi. Ergenç, "İstanbul'da da şube açacak mısınız?" sorusuna ise "Öyle bir düşüncemiz yok" yanıtını verdi.