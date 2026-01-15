Halit Ergenç'ten börekçi dükkanı açıklaması: Yeni değil
Halit Ergenç'in, Londra'daki börekçi dükkanıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı
Giriş: 15.01.2026 - 13:49 Güncelleme: 15.01.2026 - 13:49
Halit Ergenç, eşi Bergüzar Korel ile birlikte düzenlenen bir ödül törenine katıldı. Ergenç'e, Londra'da börekçi açtığına dair haberler hatırlatıldı.
Haberleri doğrulayan ünlü oyuncu; "Yeni değil. Arkadaşlarımızla birlikte bir ortaklığımız var" dedi. Ergenç, "İstanbul'da da şube açacak mısınız?" sorusuna ise "Öyle bir düşüncemiz yok" yanıtını verdi.
