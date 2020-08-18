Halit Ergenç, sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla 21 Ocak 20212'de mahkemeye çıkacak olan rol arkadaşı ve yakın dostu Ozan Güven hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

Ergenç, "Ben Ozan’ı çok severim, çok uzun zamandır da tanırım. Adalet neyse yerini bulacak ama alnının akıyla çıkacak diye düşünüyorum. Çünkü öyle bir karaktere sahip olduğunu hiç şahit olmadım hayatım boyunca. Mutlaka orada bir şey olmuştur bunu da adalet çözecektir" dedi.

Ünlü oyuncunun bu sözleri tepki topladı ve sosyal medyada gündem oldu.

Ergenç gelen tepkiler sonrasında sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Yargı süreci devam eden ve beni çok üzen bir konuyla ilgili, sadece bir temenni niyetiyle yaptığım açıklama, kendimi doğru ifade edemememden dolayı maksadını çok aştı. Bundan dolayı çok üzgünüm.

Şiddetin hiçbir türünün yanında olmam mümkün değil. Bilhassa son derece hassas olduğum kadına şiddet konusunda mağdur olmuş ve bu konuda mücadele eden herkesi hayal kırıklığına uğrattığımı anlıyorum. Hak veriyorum ve özür diliyorum.

DENİZ BULUTSUZ VE OZAN GÜVEN DAVASI

Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz'un ilişkisi geçtiğimiz aylarda olaylı bir şekilde bitti. Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Bulutsuz, "Bir saatten fazla süren ağır fiziksel şiddete maruz kaldım. Hukuki haklarımı sonuna kadar savunacağım" dedi.

Bulutsuz'dan sonra Ozan Güven de kendisinin şiddete uğradığını iddia etti ve darp raporu aldı.

Ünlü oyuncu ayrıca, Bulutsuz'dan da şikayetçi oldu.

Ozan Güven hakkında, 13.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre; İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Mahkeme duruşmanın 21 Ocak 2021 tarihinde yapılmasına karar veren mahkeme, tarafların duruşmada hazır olmaları için yazı gönderilmesini de istedi.

EVDEN ÇIKMASINA İZİN VERMEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre olay şöyle meydana geldi:

Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz arasında tartışma yaşandı. Ozan Güven, abajur ve elleriyle vurmak suretiyle Deniz Bulutsuz’u darp etti. Deniz Bulutsuz’un evden ayrılmak istemesi üzerine Ozan Güven iddiaya göre hakaret ederek Bulutsuz’un haber vermesini engellemek amacıyla cep telefonunu aldı. Savcılık, Ozan Güven’in, Deniz Bulutsuz’un ikametten çıkmasına izin vermeyerek hürriyetinden yoksun kıldığını anlatıldı.

OLAY ANINDA YALNIZDILAR

İddianamede, Deniz Bulutsuz ve şüpheli Ozan Güven’in de savcılıktaki ifadelerine yer verildi. Olay sırasında Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz’un yalnız olduklarını belirten savcılık, olay anına ilişkin bilgi ve görgüleri bulunmayan tanıkların beyanlarına itibar edilmediğini anlattı.

KAMERA KAYDI BULUNAMADI

Savcılık tarafından Ozan Güven’in evinde bulunan kamera kayıt cihazında bilirkişi incelemesi yaptırıldı. Bilirkişi incelemesine göre, kameranın sürekli olarak çalıştığı, bu nedenle üzerine takılı hard diskin yorgun disk olarak değerlendirildiği anlatıldı.

Harddisk’in doluluğa ulaştığında eski kayıtlardan silmeye başlayarak yeni kayıtları üzerine yazdığı belirtildi. Deniz Bulutsuz’un olaydan beş gün sonra savcılığa şikayette bulunduğu, olaydan hemen sonra müracaat etmemesi nedeniyle olay anına ilişkin herhangi bir görüntünün elde edilemediği anlatıldı.

SİLAHTAN SAYILDI

Savcılık, iddianamede, olayda kullanılan ve ele geçirilemeyen abajuru silah olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtti.

13,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, kasten yaralama ve Hakaret suçlarından Ozan Güven’in 3 yıl 8 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılanması istenmişti.