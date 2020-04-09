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Halk Bankası çalışma saatleri 2020! Halk Bankası yeni açılış ve kapanış saatleri (koronavirüs önlemleri)

Koronavirüs ile mücadele de birçok işletmeler çalışma saatlerinde değişiklik yapmak zorunda kaldı. Çünkü Koronavirüs çok hızlı bir şekilde yayılan bir hastalık olup çok kişinin canını almaya devam ediyor. Bunun için de TBB hastalığın yayılmasının önüne geçmek için bu virüs bitene kadar çalışma saatlerinde değişikli yaptı. Normalde 2020 halk bankası çalışma saatleri 09.00 olup 12.00 da öğle tatili ile sona eriyordu. 13.30 da tekrar başlayıp 17.00 da tamamen sona eriyordu. Fakat Koronavirüs sebebi ile artık halk bankası 12.00 da açılıp 17.00 da sona erecektir

halk bankası

Halk Bank koronavirüs sebebi ile çalışma saatlerini daha kısa tutmaya karar verdi ve bunu geçtiğimiz gün açıkladı. Artık halk Bank Koronavirüs sebebi ile 12.00- 17.00 arasında müşterilerine hizmet verecektir. Aynı zamanda halk bankası, bankaya gelen müşterileri sırası ile tek tek bankaya alıp ihtiyaçlarını bu şekilde giderecektir. Sosyal mesafe mutlaka korunacaktır. Halk bank Koronavirüsün daha fazla yayılmaması için kişilerin, bankacılık işlemlerini halk bankasına gitmeden internet üzerinden yapma fırsatının olduğunu da duydurdu.

Halk Bank hafta sonu açık mı?

Halk bank cumartesi ve Pazar günleri açık değildir. Sadece hafta içi müşterilerin hizmetindedir.

Halk Bank resmi tatillerde açık mı?

Halk bank resmi tatillerde açık değildir. Dini bayramlarda da hizmet vermemektedir. 

 

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