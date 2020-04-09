Halk Bank koronavirüs sebebi ile çalışma saatlerini daha kısa tutmaya karar verdi ve bunu geçtiğimiz gün açıkladı. Artık halk Bank Koronavirüs sebebi ile 12.00- 17.00 arasında müşterilerine hizmet verecektir. Aynı zamanda halk bankası, bankaya gelen müşterileri sırası ile tek tek bankaya alıp ihtiyaçlarını bu şekilde giderecektir. Sosyal mesafe mutlaka korunacaktır. Halk bank Koronavirüsün daha fazla yayılmaması için kişilerin, bankacılık işlemlerini halk bankasına gitmeden internet üzerinden yapma fırsatının olduğunu da duydurdu.

Halk Bank hafta sonu açık mı?

Halk bank cumartesi ve Pazar günleri açık değildir. Sadece hafta içi müşterilerin hizmetindedir.

Halk Bank resmi tatillerde açık mı?

Halk bank resmi tatillerde açık değildir. Dini bayramlarda da hizmet vermemektedir.