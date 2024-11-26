Halk TV, Flash Haber'i satın aldı
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Flash Haber'i satın aldığını duyurdu. Mahiroğlu, "Flash Haber'in Halk TV ailesine katılmasıyla daha da güçlendik" dedi
Giriş: 26.11.2024 - 11:28 Güncelleme: 26.11.2024 - 11:28
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Flash Haber ile ilgili satın almayı sosyal medya hesabından duyurdu. Mahiroğlu, "Türkiye’nin en önemli kanallarından biri olan Flash Haber’in Halk TV ailesine katılmasıyla daha da güçlendik. Hiç şüphesiz ki Flash Haber de Halk TV ile birlikte özgür basın ve demokrasi mücadelesinde kuvvetli bir yol arkadaşı olacaktır" dedi.
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