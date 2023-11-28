Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 30 Kasım 1 Aralık tarihleri arasında talep toplayacak. Batı Ege halka arzında paylar, 3 TL sabit fiyattan satılacak. Bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yapılacak payların alımı için T1 ve T2 bakiyelerini kullanılamayacak.

Batı Ege GYO, halka arz ile 525.000.000 TL olan mevcut sermayesini 290.000.000 TL artırarak 815.000.000 TL’ye çıkaracak.

Çates Elektrik Üretim 30 Kasım – 1 Aralık tarihleri arasında talep toplayacak. Paylar, 57,15 TL sabit fiyattan satılacak olup Aydem Grubu çalışanlarına ve bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yapılacak. Pay alımında T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak.

Çates Elektrik, halka arz yoluyla 140.405.000 TL olan mevcut sermayesini 24.795.000 TL artırarak 165.200.000 TL’ye çıkaracak. Halka arz aşamasında ayrıca şirketin mevcut ortağı Parla Enerji Yatırımları A.Ş.’ye ait 8.255.000 TL nominal değerli (B) grubu paylar da satılacak. Böylece Çates Elektrik halka arzında toplamda 33.050.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleşecek.

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ŞEKER YATIRIM HALKA ARZ OLUYOR!

Şeker Yatırım Menkul Değerler, halka arz ile 120.000.000 TL olan mevcut sermayesini 35.000.000 TL artırarak 155.000.000 TL’ye çıkaracak. Halka arzda ayrıca Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin mevcut ortağı Şekerbank T.A.Ş.’nin (SKBNK) sahip olduğu 17.500.000 TL nominal değerli paylar da satılacak. Şirket böylece toplamda 52.500.000 TL nominal değerli payların satışını gerçekleştirecek.

Şeker Yatırım halka arzı 30 Kasım-1 Aralık 2023 tarihlerinde ve saat 10.30-13.00 arasında talep toplayacak.

Halka arzda paylar, 7 TL sabit fiyattan satılacak. Payların tamamı eşit dağıtılacak olup bu halka arzda yatırımcılar T1 ve T2 bakiyelerini kullanabilecek.