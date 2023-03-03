Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Para
ABONE OL

Halkbank'ın esnaf desteklerinden faydalanma koşulu 3 yıla indirildi

Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan kredilere dair kararda değişiklik içeren Cumhurbaşkanı Karar'ı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bankanın esnaf ve sanatkarlara yönelik faiz veya hibe desteklerinden faydalanma şartı 5 yıldan 3 yıla indirildi

Halkbank'ın esnaf desteklerinden faydalanma koşulu 3 yıla indirildi
AA

Düzenleme kapsamında, başvuru tarihi itibarıyla son 3 yıl içinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının toplam 75 bin lira üzeri faiz veya hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan esnaf ve sanatkârlara, aynı işletme için faiz indirimli kredi kullandırılmayacak.

Kredi kullanacak esnaf ve sanatkarlardan, son 3 yıl içinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan toplam 75 bin lira üzeri faiz veya hibe desteği niteliğindeki desteklerden yararlanmadıklarına dair taahhütname alınacak.

Söz konusu desteklerden yararlanıldığının tespit edilmesi halinde ise tüm faiz desteği iptal edilecek.

Değişiklik öncesi esnaf ve sanatkarlar, Halkbank'ın faiz veya hibe desteklerinden 5 yılda bir yararlanabilirken, ilgili maddede kredi tutarına ilişkin herhangi bir limit bulunmuyordu. Böylece Halkbank'ın esnaf ve sanatkarlara yönelik faiz veya hibe desteklerinden faydalanma şartı 5 yıldan 3 yıla indirilmiş oldu. Ayrıca 75 bin liranın altındaki desteklerden süre beklemeden yararlanmanın da önü açıldı.

Öte yandan değişiklik kapsamında karara eklenen madde ile Halkbank, Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan vergi mükellefliği kayıtlarını temin ederek gerekli kontrolleri yapmakla yükümlü olacak.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Piyasalarda gün sonu
PARA Piyasalarda gün sonu
Merkez Bankası rezervleri 3 haftada 8.5 milyar dolar azaldı
PARA Rezervler 3 haftada 8.5 milyar dolar azaldı
KKM 1.5 trilyon lirayı aştı
PARA KKM 1.5 trilyon lirayı aştı
TCMB: Depremin etkileri yakından takip edilecek
PARA 'Depremin etkileri yakından takip edilecek'
Halkbank ve Vakıfbank'tan varlık yönetim hamlesi
PARA Halkbank ve Vakıfbank'tan varlık yönetim hamlesi
Piyasalarda gün sonu
PARA Piyasalarda gün sonu
Bankacılık sektörünün aktifleri ocakta 14 trilyon lirayı aştı
PARA Bankacılık sektörü aktifleri 14.7 trilyon lira
Moody's Türkiye için büyüme tahminini yükseltti
PARA Türkiye için büyüme tahminini yükseltti
Hazine 180 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek
PARA Hazine 180 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek
Piyasalarda gün sonu
PARA Piyasalarda gün sonu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.