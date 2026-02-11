Canlı
        Halkbank, kötü gidişatı durdurmak istiyor - Voleybol Haberleri

        Halkbank, kötü gidişatı durdurmak istiyor

        Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki beşinci maçında yarın sahasında Polonya ekibi Bogdanka ile karşılaşacak. Grubun son sırasında yer alan Başkent ekibi, kötü gidişata çare bulmak istiyor.

        11.02.2026 - 09:43
        CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 5. maçında Halkbank Erkek Voleybol Takımı, yarın Polonya ekibi Bogdanka'yı konuk edecek.

        TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, 19.30'da başlayacak.

        Grupta 1 galibiyetle son sırada yer alan başkent ekibi, Bogdanka'ya gruptaki ilk mağlubiyetini yaşatmaya çalışacak.

