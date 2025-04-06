Halkbank'ta Igor Kolakovic dönemi bitti
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Karadağlı başantrenör Igor Kolakovic ile yollarını ayırdı.
Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenör Igor Kolakovic dönemi sona erdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başında Halkbank Erkek Voleybol Takımı başantrenörlüğü görevine getirilen Sayın Igor Kolakovic ile yollarımız ayrılmış bulunmaktadır. Sayın Kolakovic'e verdiği emekler nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'e yükselen Halkbank, SMS Grup Efeler Ligi'nde ise normal sezonu 5. sırada tamamladı.
Halkbank, play-off 5-8 etabı ilk maçında konuk ettiği On Hotels Alanya Belediyespor'a 3-1 yenildi.