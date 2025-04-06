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        Haberler Spor Voleybol Halkbank'ta Igor Kolakovic dönemi bitti - Voleybol Haberleri

        Halkbank'ta Igor Kolakovic dönemi bitti

        Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Karadağlı başantrenör Igor Kolakovic ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 00:52 Güncelleme: 06.04.2025 - 00:52
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        Halkbank'ta Igor Kolakovic dönemi bitti!
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        Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenör Igor Kolakovic dönemi sona erdi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başında Halkbank Erkek Voleybol Takımı başantrenörlüğü görevine getirilen Sayın Igor Kolakovic ile yollarımız ayrılmış bulunmaktadır. Sayın Kolakovic'e verdiği emekler nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

        CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'e yükselen Halkbank, SMS Grup Efeler Ligi'nde ise normal sezonu 5. sırada tamamladı.

        Halkbank, play-off 5-8 etabı ilk maçında konuk ettiği On Hotels Alanya Belediyespor'a 3-1 yenildi.

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