Başka bir takipçi de, Halle Berry'nin sevgilisi Van Hunt'ı da kast ederek, "Bu saçın çok da iyi görünmediğini söyleyen olmadı mı?" diye sordu. Aynı kişi, "Neden sevgilisi 'hayatım bu saç olmamış' demedi?" diyerek görüşünü bildirdi.