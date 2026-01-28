Halle Berry, James Patterson'ın 2018'de yazdığı 'The President Is Missing' (Başkan Kayıp) adlı romanının film uyarlamasında başrol oynayacak. Oscar ödüllü oyuncu, filmin yapımcılığını ABD'nin eski başkanı Bill Clinton ile birlikte üstlenecek.

Kitap, başlangıçta David Oyelowo'nun başkan rolünde oynayacağı bir diziye dönüştürülmek üzere bir TV kanalına satılmıştı ancak pandemi nedeniyle proje gerçekleşmedi.

Şimdi Halle Berry, kitabın haklarına sahip ve onu bir filme dönüştürüyor. Filmde; bir terörist, ABD'yi karanlık çağlara geri döndürecek kadar ölümcül bir saldırı tehdidinde bulunduğunda, onu durdurabilecek tek kişi başkan Halle Berry'nin canlandırdığı 'Joanna Duncan'dır. Başkan, önce kendi gizli servisinden kaçmalı ve dünyayı tek başına kurtarmak için Beyaz Saray'ın sınırlarından kurtulmalıdır.

ABD ikinci güzeli seçilen Halle Berry, 1986'da ABD’yi temsil ettiği Miss World'de 6'ncı seçildi. Berry, 2001 yapımı 'Kesişen Yollar' (Monster's Ball' filmindeki rolüyle 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında Oscar kazanan ilk Afrikalı - Amerikalı oyuncu oldu.