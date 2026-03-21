        Halsey'den Türkçe bayram mesajı - Magazin haberleri

        Halsey'den Türkçe bayram mesajı

        2023'te ayrıldığı Türk senarist Alev Aydın'dan Ender Ridley adında bir oğlu bulunan ABD'li şarkıcı Halsey, Ramazan Bayramı'nı Türkçe mesajla kutladı

        Giriş: 21.03.2026 - 15:55 Güncelleme:
        Dünyaca ünlü yıldızdan Türkçe bayram mesajı
        ABD'li ünlü şarkıcı Halsey, Türkiye'ye olan sevgisini ve bağını bir kez daha gözler önüne serdi. 2019'da aşk yaşamaya başladığı Türk senarist Alev Aydın'dan 2021'de oğlu Ender Ridley'i kucağına alan şarkıcı, sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

        Alev Aydın ve Halsey

        Halsey, paylaşımında Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak "Bayramınız kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

        2023'te Alev Aydın ile yollarını ayıran ve şu sıralar oyuncu Avan Jogia ile birliktelik yaşayan ünlü şarkıcının bu jesti, özellikle Türk hayranları tarafından büyük beğeni topladı.

        Halsey ve Avan Jogia

        Öte yandan Halsey, Alev Aydın ile aşk yaşadığı dönemde Türkçe öğrenmeye başladığını açıklamıştı. Birkaç kez İstanbul'a gelen şarkıcı, zaman zaman sosyal medya hesabından da Türkçe mesajlar paylaşmıştı.

        "ASLINDA TÜRK OLDUĞUMU GÖRDÜM" DEMİŞTİ

        Halsey, daha önce yaptığı bir açıklamada ise "Macar asıllı olduğumu düşünerek büyüdüm. Sonra DNA testi yaptırdım ve pek de Macar olmadığımı, aslında Türk olduğumu gördüm. Sadece yüzde 11'lik bir oran ama baklavayı sevmeme yetiyor" ifadelerini kullanmıştı.

        Halsey, Alev Aydın ve oğulları Ender Ridley
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Körfez'de enerji krizi: Günlük maliyet 2 milyar doları aştı
        ABD İran'a asker gönderecek mi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı
        İran'da gücün yeni adresi
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot
        Futbolcu cinayetinde şarkıcı Aleyna'ya ek gözaltı!
        6 kişinin öldüğü faciada mangal detayı!
        Çocukların kavgasında baba, oğul ve bir kişi can verdi!
        Meclis’in gündemi çocuklardı: Çocuklara yönelik düzenlemeler geliyor
        Saldırıya uğradığı mezarlıkta toprağa verildi!
        Victor Osimhen dönüş tarihini açıkladı!
        Kadını göğsünden vurdu! Polise silah çekti!
        "Başkalarının hayatını didiklemez"
        Savaş sonrası United Airlines'tan kapasite azaltma kararı
        "Benimle savaşa gidebileceklerini biliyorlar!"
        Tarkan'dan bayram mesajı
        "Her zaman istiyordum"
        Haftanın Kitapları
        ABD mahkemesinden Elon Musk kararı
