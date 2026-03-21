Halsey'den Türkçe bayram mesajı

ABD'li ünlü şarkıcı Halsey, Türkiye'ye olan sevgisini ve bağını bir kez daha gözler önüne serdi. 2019'da aşk yaşamaya başladığı Türk senarist Alev Aydın'dan 2021'de oğlu Ender Ridley'i kucağına alan şarkıcı, sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Alev Aydın ve Halsey

Halsey, paylaşımında Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak "Bayramınız kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

REKLAM

2023'te Alev Aydın ile yollarını ayıran ve şu sıralar oyuncu Avan Jogia ile birliktelik yaşayan ünlü şarkıcının bu jesti, özellikle Türk hayranları tarafından büyük beğeni topladı.

Halsey ve Avan Jogia

Öte yandan Halsey, Alev Aydın ile aşk yaşadığı dönemde Türkçe öğrenmeye başladığını açıklamıştı. Birkaç kez İstanbul'a gelen şarkıcı, zaman zaman sosyal medya hesabından da Türkçe mesajlar paylaşmıştı.

"ASLINDA TÜRK OLDUĞUMU GÖRDÜM" DEMİŞTİ

Halsey, daha önce yaptığı bir açıklamada ise "Macar asıllı olduğumu düşünerek büyüdüm. Sonra DNA testi yaptırdım ve pek de Macar olmadığımı, aslında Türk olduğumu gördüm. Sadece yüzde 11'lik bir oran ama baklavayı sevmeme yetiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Halsey, Alev Aydın ve oğulları Ender Ridley