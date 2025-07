Halsey'in İstanbul konseri bir hafta ertelendi

Dünyaca ünlü pop yıldızı Halsey’in 21 Ağustos’ta İstanbul Yenikapı Festival Park’ta vermesi planlanan konser, lojistikten kaynaklı nedenlerle bir hafta ertelendi. ABD'li pop yıldızının yeni konser tarihi, 28 Ağustos olarak açıklandı. Satın alınan tüm biletler yeni tarih için geçerli olacak.

Halsey ve ekibi, turnenin tüm prodüksiyonunu ABD’den İstanbul’a taşıyor.

Bu yıl Halsey’in Avrupa kıtasında vereceği tek konser olma özelliği taşıyan İstanbul konserinin ertelenmesiyle ilgili organizasyon şirketinden şöyle bir açıklama yapıldı:

REKLAM

Lojistik kaynaklı nedenlerle konserimiz 7 gün ertelendi. Halsey, 'For My Last Trick' turnesiyle 28 Ağustos 2025’te İstanbul’da sahne alacak.

ABD'de yaşayan Türk senarist Alev Aydın'la 2019-2023 yılları arasında ilişki yaşayan ve bu ilişkiden dört yaşında Ender adında bir oğlu olan Halsey, Türkiye'nin kendisi için çok özel olduğunu her fırsatta dile getiriyor.

Aydın'la birlikteyken Türkçe öğrenmeye başlayan Halsey, zaman zaman Instagram hesabından Türkçe mesajlar atıyordu.