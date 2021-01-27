Ünlü şarkıcı Halsey, hamile olduğunu açıkladı. Bir süredir Türk sevgilisi Alev Aydın'la büyük bir aşk yaşayan şarkıcının sevgilisi de gündem oldu...

HALSEY'İN TÜRK SEVGİLİSİ ALEV AYDIN KİMDİR?

Halsey'in Türklere ilgisi son olarak sevgilisiyle tekrar ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı Halsey, sosyal medya hesabından sevgilisi ile fotoğrafını paylaştı. Halsey'in sevgilisinin bir Türk olduğu ortaya çıktı. Halsey'in Türk sevgilisi Alev Aydın sosyal medyada aranmaya başladı. Fakat sanılanın aksine, Halsey'in sevgilisi Alev Aydin Türkiye'de yaşamıyor. Türk asıllıAlev Aydin, Amerika'da yaşıyor.

Alev Aydin, birçok senaryonun yazarlığını yapmış bir senarist. Amerika'da yaşan Alev Aydin, Cruel Hearts ve Lonely Boy gibi eserlerin senaryosunun yazarıdır. Alev Aydın, ayrıca oyunculuk da yapmaktadır ve sanatla ilgilenmektedir.

HALSEY KİMDİR?

Ashley Nicolette Frangipane,29 Eylül 1994 New Jersey'de dünyaya geldi. Anne tarafından İtalyan, Macar, İrlandalı ve baba tarafından Afrika-Amerika kökenlidir. 14 yaşında akustik gitara geçmeden keman, viyola ve viyolonsel çaldı. İlk röportajlarından birinde, Halsey 16 veya 17 yaş civarlarında ona bipolar bozukluk teşhisi konulduğunu belirtmiştir. 18 yaşında ekonomik sıkıntılardan kurtuluşu müzikle oldu. Çeşitli sahne isimleri altında farklı şehirlerde çok sayıda akustik gösteriler yaptı. En sonunda lakabı olarak Halsey'yi seçti, bunun sebebi isminin (Ashley) anagramı ve Brooklyn'de gençliğinde çok vakit geçirdiği bir caddenin isminin olmasıydı.

Halsey gerçek adı altında YouTube'da cover şarkılar yayınlayarak kariyerine başladı. 2012 yılında, Taylor Swift ve One Direction üyesi Harry Styles ile Swift'in ilişkisi hakkında "Haylor Song" adlı I Knew You Were Trouble şarkısının bir parodisini kaydetti ve bunu Tumblr hesabında paylaştı. 2014 yılında Halsey "Ghost" isimli bir şarkı kaydetti ve onu SoundCloud'da yayınladı. Ardından "Room 93" başlıklı ilk EP'sini 27 Ekim 2014'te yayınladı. 2014'te açılış sanatçısı olarak The Kooks ile tura çıktı. Mart ve Nisan 2015'te Young Rising Sons ile tura çıktı.