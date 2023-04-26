Bir Türk hayranının Twitter'da "Türkiye'de baklava yemeni tavsiye ediyorum" mesajına duyarsız kalmayan müzisyen, şöyle bir cevap vermişti: Macar asıllı olduğumu düşünerek büyüdüm. Sonra DNA testi yaptırdım ve pek de Macar olmadığımı, aslında Türk olduğumu gördüm. Sadece yüzde 11'lik bir oran ama baklavayı sevmeme yetiyor.