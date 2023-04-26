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Halsey, Türk sevgilisi Alev Aydın'dan ayrıldı

Senarist Alev Aydın ile uzun süredir aşk yaşadığı ABD'li şarkıcı Halsey ayrılık kararı aldı. 2021'de oğulları Ender Ridley'in dünyaya geldiği çift, mahkemede velayet mücadelesi verecek

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  • Halsey, Türk sevgilisi Alev Aydın'dan ayrıldı - Magazin haberleri

    ABD'li ünlü şarkıcı Halsey ile senarist  Alev Aydın'ın 5 yıllık ilişkisi bitti. ABD basınına yansıyan haberlere göre; çift dostane bir şekilde ayrıldı. 
  • Halsey, Türk sevgilisi Alev Aydın'dan ayrıldı - Magazin haberleri

    28 yaşındaki pop yıldızı, 2021'de dünyaya gelen oğulları Ender Ridley Aydın'ın tam velayeti için yasal belgeler sundu. Ancak Alev Aydın, velayetin ortak olmasını istiyor. İkili, çocuklarının velayeti için mahkemede karşı karşıya gelecek.
  • Halsey, Türk sevgilisi Alev Aydın'dan ayrıldı - Magazin haberleri

    EVLİ DEĞİLLER

    Halsey çocukları için yasal bir velayet programı oluşturmaya başlarken Alev Aydın'dan 'makul bir ziyaret' yapmasını istedi.
  • Halsey, Türk sevgilisi Alev Aydın'dan ayrıldı - Magazin haberleri

    Halsey ve Alev Aydın, en son Sevgililer Günü'nde öpüşürken çekilmiş bir fotoğraflarını paylaşmıştı.
  • Halsey, Türk sevgilisi Alev Aydın'dan ayrıldı - Magazin haberleri

    Çift, sosyal medya hesaplarından birbirini takip ediyor ve birlikte yer aldıkları fotoğraflarını da silmediler.
  • Halsey, Türk sevgilisi Alev Aydın'dan ayrıldı - Magazin haberleri

    DNA'SINDA TÜRK GENİ OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

    Gerçak adı Ashley Nicolette Frangipane olan, sahne adı olarak ise Halsey'i kullanan Macaristan asıllı şarkıcı, geçtiğimiz yıllarda Türkiye'ye gelmişti.
  • Halsey, Türk sevgilisi Alev Aydın'dan ayrıldı - Magazin haberleri

    Bir Türk hayranının Twitter'da "Türkiye'de baklava yemeni tavsiye ediyorum" mesajına duyarsız kalmayan müzisyen, şöyle bir cevap vermişti: Macar asıllı olduğumu düşünerek büyüdüm. Sonra DNA testi yaptırdım ve pek de Macar olmadığımı, aslında Türk olduğumu gördüm. Sadece yüzde 11'lik bir oran ama baklavayı sevmeme yetiyor.

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