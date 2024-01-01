Haluk Bilginer'den Cem Karaca şarkıları

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Aşkın Nur Yengi, yeni yılı Kıbrıs'ta Hüsnü Şenlendirici ile birlikte sahnede karşıladı. Sahne öncesi gazetecilerin sorularını cevaplayan Yengi, 2023'ü değerlendirdi; 2023 çok iyi geçmedi hepimiz için, kötü anılarımız var. İnşallah 2024 ülkemiz ve tüm dünya için muhteşem olsun. Aynı zamanda sağlıklı ve barış içinde geçen bir yıl olsun" dedi.

Sahnede performans sergilerken hayat arkadaşı Haluk Bilginer'in sahneye çıkması ile seyirci tarafından alkış tufanı koptu. Sahnede iki Cem Karaca şarkısı seslendiren Bilginer, izleyicilerin yoğun isteği üzerine yeniden sahneye çıkarak bir şarkı daha seslendirdi.