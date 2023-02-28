Haluk Levent: 3 bin 600 adet konteyner aldık

AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün 28 Şubat. Bugün yayınlayacağımız alımların en merak edilenleri konteyner (2 oda , tuvalet , banyo, mutfak) ortalama 65 bin 700 TL + KDV (3 bin 600 adet) Kızılay'dan alınan kışlık izolasyonlu çadır ise 19 bin 150 + KDV" ifadelerini kullandı.

Levent açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Son 10 günde o kadar çok alım yapıldı ki denetimimizi yapan Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği bizlerden 24 günlük bir ek süre istedi. Sağlıklı sonuçlar için 24 gün daha bekleriz değil mi dostlar? Bu konuda sizde kredim vardır diye düşünüyorum. Yani ilk denetim raporumuz 24 Mart 2023'te açıklanacak. Bizlerden hesap isteyen 'Ne yaptın açıklasana' diyen Twitter'daki hesaplara şunu söyleyeyim. Bizler 24 Mart’ta ilk denetim raporunu açıklayacağız. Sizin savunduğunuz dernek ya da kurumların da 24 Mart’ta denetim raporunu açıklamalarını ısrarla istemenizi öneriyorum."