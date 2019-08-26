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HaberlerMagazinHaluk Levent, Emine Bulut'un kızıyla görüştü - Magazin haberleri 2019

Haluk Levent, Emine Bulut'un kızıyla görüştü

DHA

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, annesi Emine Bulut'un, babası Fedai Varan tarafından öldürülmesine tanık olan F.B.B. ile telefonda görüntülü konuşarak destek oldu. Levent, "B.'nin artık yüzü gülüyor, o bizim kızımız" dedi

Haluk Levent, Emine Bulut

DHA'nın haberine göre; Ünlü sanatçı Haluk Levent, F.B.B. ile telefonda görüntülü konuşarak, destek oldu. Levent, kendisi ile konuşurken yüzü gülen F.B.B.'nin fotoğrafını Twitter hesabından paylaşarak, ilk günden itibaren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile ailenin yanında olduklarını bildirdi.

Levent, "Az önce Emine Bulut'un babası ve kardeşleri, Anadolu Halk ve Barış Platformu avukatlarına vekâletname verdiler. Davanın sıkı takipçisi olacağız. Ayrıca B'nin artık yüzü gülüyor. O bizim kızımız. B.'nin fotoğrafını koymakta tereddüt ettim önce. Ama baktım ki her tarafta her yerde onun görüntüleri var ve hep ağlayan hepimizi kahreden görüntüleri. Bu sebeple aileden izin alarak yayınladım. Ben ona 'yakında yanına gelip şarkı söyleyeceğim' deyince gülümsedi. Hep gülsün!" ifadelerini kullandı.

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