Haluk Levent, sosyal medyaya ara verdi

Haluk Levent, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Geçen yıl 24 Mayıs günü kan değerlerimi ölçtürmüştüm hastanede. Çünkü çok şikâyetim vardı. Açlık kan şekeri; 341, Hba1c; 13.5 çıkmıştı. Evet, yanlış görmüyorsunuz. Maalesef öyleydi. Bir yıldır sağlıklı beslenme ve full spor sonucunda değerler bayağı düştü ama yeterli değil. Çünkü spor da yapsan sağlıklı da beslensen eğer hayatında stres varsa şekeri tetiklediğini söyledi doktorlarım.