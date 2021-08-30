Haluk Levent: Yurt dışına taşınacağım

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Şarkıcı Haluk Levent, önceki akşam Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu. Kuruçeşme sahnesinde hayranlarıyla ilk kez bir araya gelen Levent, konsere çıktığı gibi soluğu seyircilerin arasında aldı.

Sahnesinden inip, seyircilerin arasına karışan ünlü sanatçı "Sanat hayatımda ilk kez Boğaz köprüsünün karşısında sahne alıyorum, çok fiyakalı." sözleriyle dinleyicisini güldürdü.

KONSERİNE 'DERT OLUR' İLE BAŞLADI

Konserine "Dert Olur" şarkısını söyleyerek başlayan Haluk Levent, ilerleyen dakikalarda bir kez daha sahnesinden indi. Levet, "Beni Biraz Anlasana" şarkısını seyircilerin arasında seslendirdi. Hayranlarıyla gönülden gönüle uzanan şarkılarıyla kucaklaşan Haluk Levent, samimi tavırlarıyla sevenlerinin bir kez daha kalbini fethetti.

Şarkılarıyla dinleyicisine muhteşem dakikalar yaşatan Haluk Levent, "Bazı müzisyenler denize bakıp, beste yaparlar. İşte Boğaz, işte su... O zaman ne eksik? Beste", diyerek "Bir gemi daha gidiyor Boğaz'a doğru" sözleriyle o dakikalarda bestelediği şarkıyı hayranlarına seslendirdi.

Haluk Levent, Kuruçeşme'yi ayağa kaldıran konserinin ikinci yarısında hayranlarına enstrümantal bir sürpriz yapti. Levent, "Bütün herkes onu ve yeteneğini konuşuyor. Bager artık bir Ahbap, tüm konserlerde birlikte söyleyeceğiz." diyerek doğuştan görme engelli "kusursuz kulak" Bager Çalışcı'yı sahneye davet etti. Levent, "Vals" performansında sahneyi Bager'e bıraktı.

Muazzam sahne performansıyla dinleyicinin kalbinde taht kuran Bager, dakikalarca alkışlandı. Bager'in Vals resitalinin ardından mikrofonu eline alan Haluk Levent, "kusursuz kulak" Bager ile "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünde düet yaptı.

NESLİCAN TAY'I ANDI

Sevilen şarkılarıyla unutulmaz bir Kuruçeşme konserine imza atan Haluk Levent, "Tam Bana Göre" albümünde yer alan "Kendime Göre" şarkısını seslendirmeden önce 2019 yılında kanser nedeniyle kaybettiğimiz Neslican Tay'ı andı. Albümü yaptığı zaman şarkıyı ilk Neslican Tay'a dinlettiğini ve Neslican'ın, "Bu şarkı beni anlatıyor, bu benim şarkım" dediğini dile getiren Levent, "Kendime Göre"yi seslendirdi.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Sahne öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Haluk Levent, Kuruçeşme heyecanıyla ilgili, "Sanat hayatım boyunca Kuruçeşme'de konser yapmadım, çok heyecanlıyım. Deniz yan tarafımda. Sürprizi seviyorum. Sahneye çıktığımda ne söyleyeceğimi bilmiyorum." dedi.

Kurucusu olduğu AHBAP derneği hakkında konuşan Levent, "Elimizden geldiği kadar aktif rol almaya çalışıyoruz, insanlara ulaşabiliyorsak ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından sanatçı dostlarının bağışlarını paylaşan Levent, "Bunu yapma' diyenler oluyor ancak ben insanlara örnek teşkil etmesi için paylaşıyorum." şeklinde konuştu.

"YURT DIŞINA TAŞINACAĞIM"

Derneğin başında bir yılı geçkin süre daha olacağını belirten sanatçı, "Ben her zaman AHBAP ile bağlantı içinde olacağım, kısmet olursa yurt dışına taşınacağım. Biraz orada kendime vakit ayırıp, müzik yapmak istiyorum ancak bir yanım her zaman burada olacak." dedi. Haluk Levent, sahnesinde bilet gelirlerinin bir kısmının AHBAP'a bağışlandığını da duyurdu.