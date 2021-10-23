Çarpıcı iddia: Silah uzmanı yeterince tecrübeli değilmiş! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

ABD’li tanınmış aktör Alec Baldwin'in, film çekimleri sırasında set ekibinden 2 kişiyi vurması dünya gündemine bomba gibi düştü. Baldwin, olayla ilgili yaptığı ilk açıklamada, "trajik bir durum" değerlendirmesinde bulundu.

Yaşanan trajediyle ilgili iddialar ise bitmek bilmiyor. Son olarak Baldwin'in bir sahnenin provaları sırasında kullandığı silahın gerçek mermiyle dolu olduğu açıklandı. Bu gelişmenin ardından da filmin silah uzmanı olarak çalışan Hannah Gutierrez Reed'in işinde yeni olduğu ve "Rust"tan önce çalıştığı film hakkında söyledikleri ortaya çıktı.

Hannah Gutierrez Reed

"BU İŞE HAZIR OLDUĞUMDAN EMİN DEĞİLDİM"

"Rust" filminde silah uzmanı olarak görev yapan ve Alec Baldwin'in kullandığı tabancayı da hazırlayan Hannah Gutierrez Reed'in geçen ay katıldığı bir podcast yayınındaki, "Bir filmde baş silah uzmanı olarak çalışmaya hazır olduğumdan emin değildim. Başlangıçta bu yüzden çok gergindim. Neredeyse işi geri çevirecektim. Çünkü bu iş için hazır olup, olmadığımdan emin değildim." sözleri gündeme geldi.

Halyna Hutchins

Gutierrez Reed, "Rust"tan önce Nicholas Cage'in başrolünü üstlendiği "The Old Way" filminde ilk kez baş silah uzmanı olarak görev yapmıştı. Bu aynı zamanda Cage'in kamera karşısına geçtiği ilk western türü film olarak da biliniyor.

BABASI ÖĞRETMİŞ

Bir gösteri atışcısı, dublör ve silah uzmanı olan babası Thell Reed'den bu işi devralan 24 yaşındaki Gutierrez Reed, bu konudaki birikimini de bu şekilde edindiğini belirtti. Ünlü isim, Thell Reed tarafından eğitildiğini ve film çekimlerinde ona asistanlık yaptığını anlattı.

Hannah Gutierrez Reed, "Babam bana her şeyi öğretti ama birçok şeyi, ateşli silahların nasıl çalıştığını babamı gözlemleyerek öğrendim." diye konuştu. Gutierrez Reed, bir film setinde silah uzmanı olarak çalışmanın en korkutucu yanının da silahlara kurusıkı doldurmak olduğunu anlattı.

Hannah Gutierrez Reed, "The Old Way"den sonra ikinci kez baş silah uzmanı olarak Rust filminde görev almıştı.

BİRÇOK SET ÇALIŞANI İŞİ BIRAKMIŞ

Öte yandan filmin setinde yaşanan olaylarla ilgili farklı iddialar da ortaya atıldı. "Rust"ın set çalışanlarının, trajik olaydan kısa süre önce, kötü koşullar nedeniyle işi bıraktığı belirtildi. Bunun üzerine filmin aynı zamanda yapımcısı da olan Baldwin'in sendikasız set çalışanlarını işe aldığı da iddialar arasında.

Alec Baldwin

"ÜZÜNTÜMÜ İFADE EDECEK KELİME YOK" DEMİŞTİ

Kıdemli aktör, kazaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eş, anne ve çok takdir edilen meslektaşımız Halyna Hutchins'in hayatını alan trajik kazayla ilgili yaşadığım şok ve üzüntüyü ifade edecek hiçbir kelime yok." ifadesine yer vermişti.