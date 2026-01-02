Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Hamak keyfi izini belli etti!

        Hamak keyfi izini belli etti!

        Olay, Afyonkarahisar'da meydana geldi. Afyonkarahisar'da 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı mağarada operasyonla yakalandı. Onu ele verense mağara girişine kurduğu hamak oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2026 - 22:02 Güncelleme: 02.01.2026 - 22:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hamak keyfi izini belli etti!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Olay, Afyonkarahisar'da meydana geldi.

        Afyonkarahisar'da 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı mağarada operasyonla yakalandı.

        Onu ele verense mağara girişine kurduğu hamak oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yeni Zelanda 2026'ya "merhaba" dedi

        Yeni Zelanda 2026'ya "merhaba" dedi, detaylar ekranlarınızda...

        #HABER
        #afyonkarahisar
        #afyonkarahisar haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üst geçitte kartopu atan çocukları yumruklayıp, yerde tekmeledi
        Üst geçitte kartopu atan çocukları yumruklayıp, yerde tekmeledi
        Köşkeroğlu tutuklandı
        Köşkeroğlu tutuklandı
        Baba eve gizli kamera yerleştirdi... Böyle anne olmaz olsun!
        Baba eve gizli kamera yerleştirdi... Böyle anne olmaz olsun!
        Udinese'den Zaniolo açıklaması! Bonservisi...
        Udinese'den Zaniolo açıklaması! Bonservisi...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Galatasaray, Noa Lang için devrede!
        Galatasaray, Noa Lang için devrede!
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        Gazze'ye yardım çağrısı yaptı
        Gazze'ye yardım çağrısı yaptı
        Kar gidiyor, kuvvetli fırtına geliyor!
        Kar gidiyor, kuvvetli fırtına geliyor!
        Saldırgan 14 yaşında! Markete ateş açtı!
        Saldırgan 14 yaşında! Markete ateş açtı!
        Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! 3 isim yolcu
        Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! 3 isim yolcu
        Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı
        Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi