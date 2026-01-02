Hamak keyfi izini belli etti!
Olay, Afyonkarahisar'da meydana geldi. Afyonkarahisar'da 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı mağarada operasyonla yakalandı. Onu ele verense mağara girişine kurduğu hamak oldu.
Giriş: 02.01.2026 - 22:02 Güncelleme: 02.01.2026 - 22:02
