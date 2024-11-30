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        Hamas: 2 milyondan fazla insan aç ve susuz

        Hamas, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırım düzeyindeki saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki 2 milyondan fazla Filistinlinin açlık ve susuzluktan ölme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 00:17 Güncelleme: 30.11.2024 - 00:17
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        Hamas: 2 milyondan fazla insan aç ve susuz
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        Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Her geçen gün daha da kötüleşen insani trajedi karşısında işgalci İsrail'in yardımları engellemesi, ilaca, gıda ve suya erişimi kısıtlaması nedeniyle Gazze'de 2 milyondan fazla Filistinli açlık ve susuzluktan ölme riskiyle karşı karşıya." ifadeleri kullanıldı.

        İsrail'in gıda, ilaç ve suyu Gazze halkına karşı bir silah olarak kullandığı vurgulanan açıklamada, "Gazze Şeridi'nde çocuklar açlıktan ölüyor, aileler kıtlıktan parçalanıyor ve insan yaşamının en temel gereksinimlerinden mahrum kalıyorlar." ifadelerine yer verildi.

        GAZZE'DE AÇLIK KRİTİK SEVİYELERE ULAŞTI

        Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, 10 Kasım'daki açıklamasında, İsrail ordusunun bir aydan uzun süredir kuşatma altında tuttuğu Gazze'nin kuzeyinde kıtlık yaşanabileceğini belirterek, "Açlık İsrail devleti tarafından silah olarak kullanılıyor." demişti.

        UNRWA'nın X hesabından 27 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada da "Gazze'de açlık kritik seviyelere ulaştı. İnsanlar, haftalar öncesinden kalan çöp yığınlarında yiyecek arıyor. Kış mevsimi yaklaşırken durum hızla kötüleşiyor ve acil insani yardım olmadan hayatta kalmak imkânsız hale geliyor." ifadeleri kullanılmıştı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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