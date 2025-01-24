Hamas, serbest bırakılacak rehinelerin ismini açıkladı
Gazze'de sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşması uyarınca 25 Ocak Cumartesi günü serbest bırakılacak İsrailli rehinelerin isimleri Hamas tarafından açıklandı.
Giriş: 24.01.2025 - 18:30 Güncelleme: 24.01.2025 - 18:31
Gazze'deki esir takası anlaşması uyarınca, 25 Ocak Cumartesi günü serbest bırakılacak olan 4 İsrailli rehinenin isimleri Hamas tarafından açıklandı.
Açıklamaya göre; Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levi ve Liri Albag Hamas tarafından Kızıl Haç yetkililerine teslim edilecek.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir
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