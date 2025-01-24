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        Haberler Dünya Hamas, serbest bırakılacak rehinelerin ismini açıkladı | Dış Haberler

        Hamas, serbest bırakılacak rehinelerin ismini açıkladı

        Gazze'de sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşması uyarınca 25 Ocak Cumartesi günü serbest bırakılacak İsrailli rehinelerin isimleri Hamas tarafından açıklandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 18:30 Güncelleme: 24.01.2025 - 18:31
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        Hamas, serbest bırakılacak rehinelerin ismini açıkladı
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        Gazze'deki esir takası anlaşması uyarınca, 25 Ocak Cumartesi günü serbest bırakılacak olan 4 İsrailli rehinenin isimleri Hamas tarafından açıklandı.

        Açıklamaya göre; Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levi ve Liri Albag Hamas tarafından Kızıl Haç yetkililerine teslim edilecek.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir

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