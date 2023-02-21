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Hamdi Alkan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Bir süredir hastanede yoğun bakımda tedavi gören ünlü oyuncu Hamdi Alkan'ın annesi Hilva Alkan, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Annesini kaybettiğini sosyal medya hesabından duyuran Hamdi Alkan'ın hayatı ve biyografisi internet kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Hamdi Alkan'ın hayatı ve kariyeri...

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  • Hamdi Alkan kimdir, kaç yaşında, nereli? Hamdi Alkan hayatı ve kariyeri

    Hamdi Alkan kimdir sorusu gündemdekini yerini aldı. Ünlü komedyen geçtiğimiz günlerde annesi Hilva Alkan vefat haberini sosyal medyadan paylaştığı duygusal mesajla duyurmuştu. Peki, "Hamdi Alkan kimdir, kaç yaşında, nereli?" İşte Hamdi Alkan'ın hayatı ve kariyeri...
  • Hamdi Alkan kimdir, kaç yaşında, nereli? Hamdi Alkan hayatı ve kariyeri

    HAMDİ ALKAN KİMDİR KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

    Hamdi Alkan 16 Ocak 1967 yılında; Antakya, Hatay'da dünyaya geldi. Sinema yapımcısı ve yönetmeni, tiyatro sanatçısı, sinema ve dizi oyuncusu.

    Hazırladığı komedi içerikli TV programların yanı sıra TV dizilerinde ve sinema filmlerinde rol alan sanatçı, on yıl boyunca Hamdi Alkan TV adlı komedi programını yaptı; Gazman tiplemesi ile tanındı. 2008'den itibaren sinema filmlerinde ve TV dizilerinde yönetmenlik yaptı.

     
  • Hamdi Alkan kimdir, kaç yaşında, nereli? Hamdi Alkan hayatı ve kariyeri

    1967 yılında Antakya’da Döver köyünde doğdu. Arap kökenli bir ailenin çocuğudur. Biri kız, beşi erkek 6 kardeşin en küçüğüdür. Babası Ali Alkan adliye mübaşiri; annesi Helva Alkan, ev hanımıdır.

     
  • Hamdi Alkan kimdir, kaç yaşında, nereli? Hamdi Alkan hayatı ve kariyeri

    İlkokul, ortaokul ve liseyi Antakyaʼda okudu. Öğrencilik yıllarında kitap sevgisi başladı. Yüzme ve basketbol ile ilgilendi. İlkokul çağlarından beri oyuncu olmak istedi ve müsamerelerde yer aldı. Yükseköğrenimini Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde 12 senede tamamladı. Üniversite öğrenciliği döneminde Beyazıt Meydanı'ndaki Sahaflar Çarşısı'nda kitap satarak geçimini sağladı. Israrla konservatuvara girerek oyunculuk eğitim almak istedi ama giremedi.

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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