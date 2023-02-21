HAMDİ ALKAN KİMDİR KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Hamdi Alkan 16 Ocak 1967 yılında; Antakya, Hatay'da dünyaya geldi. Sinema yapımcısı ve yönetmeni, tiyatro sanatçısı, sinema ve dizi oyuncusu.

Hazırladığı komedi içerikli TV programların yanı sıra TV dizilerinde ve sinema filmlerinde rol alan sanatçı, on yıl boyunca Hamdi Alkan TV adlı komedi programını yaptı; Gazman tiplemesi ile tanındı. 2008'den itibaren sinema filmlerinde ve TV dizilerinde yönetmenlik yaptı.