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Zeynep Alkan bazen paylaşımları yüzünden çok da eleştiriliyor.

Onu çok konuştuk. “Ölçüyü kaçırma kızım” diyorum. Çünkü ölçüyü kaçırdığı zaman öyle ya da böyle ucuz bir malzeme olabiliyor insan. İşiyle var olsun istiyorum. Her zaman yanında durdum. Fiziği güzel, yetenekli, akıllı bir kız Zeynep. Gidiyor, Avrupa Parlementosu’nda sorular soruyor mesela, böyle özellikleri de var. Şimdi YouTube kanalı açmaya hazırlanıyor. Çok gayretli, içi içine sığmıyor. Hiçbir yaptığını kötü niyetle yapmıyor.