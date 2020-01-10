Malatya'nın Pütürge ilçesinde yoğun tipi nedeniyle gece karayolu ile getirilemeyen hamile kadının yardımına askeri helikopter yetişti.
Ferdi Durdu'nun haberine göre, Pütürge'nin Meşedibi Mahallesi'nde yaşayan riskli hamile olduğu öğrenilen Merve Akşahin, ilçede yoğun kar yağışı nedeniyle ambulansla hastaneye getirilemeyince askeriyeden yardım istendi. Gece 22.00 sularında Kara Havacılık Alay Komutanlığı'ndan bölgeye gönderilen helikopter olumsuz hava koşulları nedeniyle bölgeye iniş yapamadı ve geri döndü.
Hamile kadının hastaneye ulaştırılması için başlatılan çalışmalar gece boyunca devam etti. Sabah saatlerinde askeri helikopter yeniden bölgeye gönderildi. Bölgeden alınan hamile kadın, Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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