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Hamilelikte hurma yenir mi? Hamilelikte hurma ne zaman yenmeli?

Hamilelik süreci kadınlar için oldukça dikkatli olunması gereken çok hassas bir dönem. Hamilelik sürecinde, normal zamanda rahatça tükettiğimiz ya da faydalı olduğunu bildiğimiz pek çok besini hamilelik sürecinde tüketmememiz gerekebiliyor. Ya da normal zamanda tüketmeyeceğimiz pek çok besin hamilelik sürecini kolaylaştıran etkiler yaratabiliyor. Besin değerleri oldukça yüksek olan hurmanın hamilelik sürecinde tüketilip tüketilemeyeceği hamileler tarafından merak ediliyor. Hamilelikte hurma yenir mi? Hamilelikte hurma ne zaman yenmeli?

Hamilelikte hurma yenir mi? Hamilelikte hurma ne zaman yenmeli?

Hamilelik döneminde artan enerji ihtiyacı ve tatlı istediğini karşılayan en ideal besinlerden biri hurmadır. İçerisindeki folik asit (B9 vitamini) bebeğin beyin-sinir gelişimine yardımcı olarak, nöral tüp defektlerini önler. Ayrıca hurmada bulunan magnezyum minerali gebelik kramplarını azaltır. Hurma, hamilelikte ihtiyaç duyulan diğer bir önemli mineral olan demir de içermektedir. Ancak, gebelik şekeri olan kişiler hurmayı kontrollü tüketmelidirler. Ara öğünlerde 3-4 hurmanın, 1 bardak süt ile birlikte tüketilmesi uygundur.

Ancak, rahim kaslarını uyarıcı etkide olduğu için düşük ve erken doğum riskinde tüketilmemelidir. Riskli hamileliklerde (riskli dönem ilk 3 ay olabileceği gibi, hamilelik boyunca da olabilir) doktorlarına danışarak yemelidirler. Anne adayları, 38. haftadan sonra başlayarak günde 5-6 hurma tüketerek, daha kolay bir doğum yapabilirler. Araştırmada doğumdan önceki 4 haftada günde 6 adet hurma tüketen 69 kadına ve hurma tüketmeyen 45 kadına ait doğum sonuçları karşılaştırılmıştır. 2011 yılında yayınlanan çalışma sonuçlarına göre:

1- Hurma tüketen anne adaylarında rahim açıklığı belirgin şekilde (3,52 cm) tüketmeyenlere göre 2,02 cm fazladır.
2- Hurma tüketen adayların %96'sı herhangi bir tetikleyici olmadan doğuma başlarken, bu oran tüketmeyenlerde %76'da kaldı.
3- Prostin/oksitosin kullanımı hurma tüketen adaylarda %28 tüketmeyenlere göre %47 belirgin olarak daha düşüktü.
4- Doğumun birinci evresi hurma tüketmeyenlerde 906 dk = 15 saat sürerken, hurma tüketenlerde bu süre 510 dk = 8,5 saate kadar düşmüştür.


Hamilelik sürecinde hurma tüketilmesi suni sancıya ihtiyaç olmadan doğumun kendi kendine başlamasını sağlamaktadır.
• Hamilelik sürecinde hurma tüketilmesi rahim ağzı açıklığını arttırmakta ve bu sayede daha kolay doğum yapılmasını sağlamaktadır.
• Hurmanın içerdiği şeker sayesinde hamilelik döneminde vücudun enerji ihtiyacını karşılamaktadır. Hurma doğal şeker içerdiği için hamilelik döneminde hissedilen yorgunluk ve halsizliği de önler.
• Hurma içerdiği protein sayesinde hamilelik döneminde hem annenin hem de bebeğin vücudunun ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bebeğin uzuvlarının sağlıklı gelişimini destekler.
• Hurma içerdiği lif sayesinde sindirim sisteminin korunmasına yardımcı olur.


• Hurmanın içeriğinde bulunan folik asit, yeni hücrelerin oluşmasını sağlamasının yanı sıra gebelikte sık yaşanan kansızlığı engellemek konusunda etkili sonuçlar göstermektedir.
• Hurmanın içeriğinde bulunan K vitamini bebeğin kemik gelişiminin sağlıklı olması için etkilidir.
• Hurmanın içerdiği demir, metabolizmanın kuvvetlenmesi için fayda sağlamaktadır.
• Hurmanın içerdiği potasyum, kan basıncını korumaya yardımcı olmaktadır. Hamilelik döneminde su dengesinin korunmasını sağlamaktadır.
• Hurmanın içerdiği magnezyum, hamilelik döneminde sıkça yaşanan kas kasılmalarını engellemek konusunda oldukça etkilidir.

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