Hamilelikte İdrar yolu Enfeksiyonu Neden Olur, Nasıl Geçer? - Gebelikte İdrar Yolu Enfeksiyonu Belirtileri htbl

Gebelikte idrar yolu enfeksiyonu belirtileri 0:00 / 0:00

Hamilelik döneminde anne adaylarının vücudunda birçok değişiklik gözlenmektedir. Özellikle hormonsal değişiklikler sebebiyle istenmeyen birçok problem de gebelikte ortaya çıkabilmektedir. İdrar yolu enfeksiyonu da bunlardan biridir. Kişiler tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alan hamilelikte idrar yolu enfeksiyonu hakkında merak edilen bilgiler yazımızın devamında…

Hamilelikte İdrar Yolu Enfeksiyonu Neden Olur?

Hamilelik döneminde kadın bedeninde birçok fizyolojik değişiklik meydana gelir. Rahimde ve idrar kesesinde oluşan değişiklikler sonucunda idrar yolu iltihabı oluşabilmektedir. Gebelikte fetüsün içinde büyüyebilmesi için rahim genişlemektedir. Bunun da etkisiyle idrar kesesinde de genişleme meydana gelmektedir. Aynı zamanda rahim büyüdüğü için idrar kesesinde idrar birikmesi oluşması da olası hale gelir. Çünkü idrar kesesinden tüm idrarın boşaltımı sağlanamaz.

Aynı zamanda hamilelik döneminde vücut normalden daha hassas bir hale gelmektedir. Bu da birçok açıdan enfeksiyonlara ve rahatsızlıklara zemin hazırlar. Gebelik döneminde tuvalete çıkma alışkanlığında değişim, cinsel ilişki gibi faktörler de idrar yolu iltihabına sebep olabilen durumlar olarak bilinir. Gebelik döneminde yine vücuttaki birçok bölge gibi vajinada da değişiklikler meydana gelir. Vajina florasında meydana gelen değişimlimler de bölgedeki enfeksiyon oluşumunu tetikleyebilmektedir.

Ayrıca anne adayında böbrek taşı, diyabet, taharet esnasında yanlış uygulama, bağırsak bakterilerinin idrar kanalına girmesi gibi faktörler de idrar yolu enfeksiyonunu tetikleyebilmektedir.

Hamilelikte İdrar Yolu Enfeksiyonu Belirtileri

İdrarın kan veya yabancı madde içermesi.

İdrar kaçırmak ya da idrarını tutarken çok zorlanmak

Vajinada acı, kaşıntı ve yangı hissi

Kötü kokulu idrar

İdrarın vücuttan atılması esnasında zorlanma, acı ve yanma

Ateş yükselmesi

Vücutta nöbet benzeri titremeler ve halsizlik

Ağrılı cinsel ilişki

Hamilelikte İdrar Yolu Enfeksiyonu Bebeğe Geçer Mi?

Birçok anne adayının en büyük endişesi, hamilelikte kendi yaşadığı sağlık problemlerinin bebeğini de etkileyip etkilemeyeceği konusudur. Bu sebeple İdrar yolu enfeksiyonu bebeğe zarar verir mi sorusu birçok tarafından sıklıkla araştırılmaktadır. İdrar yolu enfeksiyonu, tedavi edilmediği taktirde böbrek enfeksiyonu gibi çok daha ciddi hastalıklara yol açabilen bir enfeksiyon türüdür. Bu da bebekte kalıcı hasara yol açabileceği gibi erken doğuma da sebebiyet verebilmektedir. Bu nedenle idrar yolu enfeksiyonu belirtileri gözlemleyen anne adaylarının mutlaka uzman hekimlere başvurmaları önerilir.

Hamilelikte İdrar Yolu Enfeksiyonu Tedavisi

Birçok anne adayının sıklıkla merak ettiği konular arasında idrar yolu enfeksiyonu gelmektedir. Çünkü gebelikte sık rastlanan problemler arasında yer aldığı bilinmektedir. Bu sebeple gebelikte idrar yolu enfeksiyonu nasıl geçer sorusu birçok kişi tarafından araştırılmaktadır.

Gebelikte idrar yolu enfeksiyonu uzman hekimler tarafından kolaylıkla tedavisi gerçekleştirilmekte olan bir rahatsızlıktır. Hekimin verdiği dozda antibiyotik kullanımıyla genellikle bir ila birkaç hafta içerisinde tamamen iyileşmektedir. Fakat özellikle hamilelik döneminde hekime danışmadan antibiyotik kullanımı, çok ağır sonuçlar doğurabilecek bir eylemdir. Bu sebeple antibiyotik türü, dozu ve kullanım şekli hem alanında uzman hekimlere hem de jinekoloğa danışılmalıdır.