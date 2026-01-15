Hamileyken oruç tutmak günah mı? Diyanet'e göre hamileyken oruç tutmak caiz mi?

Bir yanda Allah'ın farz kıldığı orucu tutma isteği, diğer yanda "Acaba bebeğim besinsiz kalır mı, gelişimi etkilenir mi?" endişesi... Özellikle gebeliğin ilk aylarında yaşanan mide bulantıları veya son aylarında artan sıvı ihtiyacı, oruç tutmayı fiziksel olarak zorlaştırabilir. Ancak manevi sorumluluk duygusu ağır basan annelerin en büyük korkusu, oruç tutmadıklarında günaha girip girmedikleridir.

İslam dini, her emrinde olduğu gibi oruç ibadetinde de "insan gücünü" ve "sağlığı" merkeze alır. Zorluk değil, kolaylık dinidir. Kuran-ı Kerim'de hasta ve yolculara tanınan ruhsatın (izin), hamile ve emziren kadınları da kapsadığı konusunda İslam alimleri hemfikirdir. Ancak buradaki ince çizgi şudur: Oruç tutmak mı daha faziletlidir, yoksa bebeği riske atmamak için tutmamak mı? Bazı anne adayları, "Dayanabilirim" diyerek kendilerini zorlarken, aslında hem kendi canlarını hem de bebeklerinin canını tehlikeye atarak vebal altına girebilirler. Bu yazımızda, hamilelikte oruç tutmanın fıkhi hükmünü, tıbbi risklerini, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "zarar görme ihtimali" üzerindeki vurgusunu ve doktorların hangi durumlarda "kesinlikle tutma" dediğini tüm detaylarıyla ele alıyoruz.

REKLAM FIKHİ AÇIDAN HAMİLELİK VE RUHSAT İslam fıkhında hamilelik, geçici bir mazeret hali olarak kabul edilir. Bakara Suresi'nde belirtilen hastalık ve yolculuk ruhsatlarına kıyasla, hamile kadınların da oruç tutmama hakkı (ruhsatı) vardır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir hadisinde, "Allah Teala, yolcudan orucu ve namazın yarısını, hamile ve emzikliden de orucu kaldırmıştır (ertelemiştir)" buyurmuştur. Buradaki "kaldırmıştır" ifadesi, "onlara farz değildir, hiç tutmasınlar" demek değildir; "zorlandıkları takdirde tutmayabilirler, daha sonra kaza ederler" demektir. Yani hamile bir kadının oruç tutmaması "günah" değildir, aksine Allah'ın verdiği bir izni kullanmaktır. Eğer anne adayı oruç tutarsa orucu geçerlidir (caizdir). Ancak oruç tutması kendisine veya karnındaki bebeğe zarar verecekse, buna rağmen inat edip oruç tutması dinen "mekruh" hatta duruma göre "haram" olabilir. Çünkü İslam'da canı korumak, ibadetten önce gelir. REKLAM DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NIN GÖRÜŞÜ Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, hamilelik ve oruç konusunda verdiği fetvada, kararın uzman doktor görüşüne ve annenin dayanma gücüne bırakılması gerektiğini belirtir. Diyanet'e göre; hamile kadınlar, kendilerinin veya çocuklarının zarar görmesinden korkmaları halinde oruç tutmayabilirler. Bu durumdaki kadınlar, tutamadıkları oruçları, hamilelik ve emzirme süreci bittikten sonra, sağlıklarına kavuştuklarında gününe gün "kaza" ederler.