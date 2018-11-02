Hamilton - Livingston maçı istatistikleri

Hamilton ve Livingston, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü İskoçya Premiership maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 18:00. Hamilton 7 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Livingston 18 puanda ve 6. sırada. Hamilton son 4 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Livingston son 4 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.

İddaa'dan 341 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Hamilton kazanırsa 2.60, beraberlik çıkarsa 2.80, Livingston sahadan galip ayrılırsa 2.20 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.50.

Hamilton son haftadaki Airdrie Utd. müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Livingston ise Berwick maçında 2-0 kazandı.

Hamilton, evinde 1 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 12 gol yedi.

Livingston, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Livingston 4 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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