Yönetmen koltuğunda Ron Howard'ın oturduğu, Senaryosunu Lawrence Kasdan ve Jon Kasdan'ın yazığı Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi bu akşam saat 20.00'de Kanal D ekranlarında ilk defa televizyon izleyicisiyle buluşacak. Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi konusu ne? İşte Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi oyuncuları

HAN SOLO: BİR STAR WARS HİKAYESİ KONUSU NE?

Yıldız Savaşları karakterlerinden Han Solo'nun gençlik yıllarını konu alan Western türündeki ABD filmi Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi, genç Han Solo'nun tehlikeli yeraltı suç dünyasındaki maceraları sırasında uzun süre yoldaşı olacak olan Chewbacca ve Lando Calrissian gibi Star Wars evreninin sevilen karakterleriyle yolunun kesişmesini ele alıyor.

Karanlık ve tehlikeli yeraltı dünyasında cesaret gerektiren pek çok maceraya atılırken, Han Solo müstakbel yardımcı pilotu Chewbacca ile arkadaş olur. Ve, Star Wars efsanesindeki beklenmedik kahramanların rotasını belirleyen bu yolculukta, kötü nam salmış kumarbaz Lando Calrissian ile tanışır.

HAN SOLO: BİR STAR WARS HİKAYESİ OYUNCULARI

Alden Ehrenreich - Han Solo

Woody Harrelson - Beckett

Emilia Clarke - Kira[1]

Donald Glover - Lando Calrissian

Thandie Newton

Phoebe Waller-Bridge - L3-37

Joonas Suotamo - Chewbacca