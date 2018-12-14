Şık giyim tarzı ile göz dolduran Hande Acar, yanlış anlaşılmaların önüne geçmek adına kıyafetiyle ilgili de açıklama yaptı. Acar, "Üzerimde görmüş olduğunuz kürk tamamen imitasyon. Bu konuda inanın birçok insandan daha hassasım. Ne olursa olsun asla gerçek bir kürk kullanmam" dedi.

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