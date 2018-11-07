Hande Ataizi eski eşi Benjamin Harvey'in soyadı hakkını kazandı

Hande Ataizi, iki ay önce İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak, boşandığı eşi Benjamin Harvey’in soyadını kullanmak için dava açmıştı. Harvey, eski eşinin “Harvey” soyadını kullanmasında bir sakınca olmadığını söyledi