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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Hande Ataizi, Bebek'teki bir kafede arkadaşlarıyla sohbet ederken görüntülendi. Oldukça neşeli olduğu gözlenen Ataizi ve arkadaş grubu, kahkahaları ile Bebek sokaklarını adeta inletti.