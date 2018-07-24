Hande Ataizi oğlu Aslan Leon Harvey ile Bodrum'da

Hande Ataizi, boşandığı eşi Amerikalı gazeteciden olan oğlu Aslan Leon ile birlikte tatiline Bodrum'da devam ediyor. Ataizi, bir ara denize girip çıktığında kusursuz fiziği ile dikkat çekti