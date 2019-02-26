Oğlu Leon ile birlikte geldiği alışveriş merkezinde yaklaşık üç saat kadar alışveriş yapan Hande Ataizi, daha sonra oğluyla öğle yemeği yedi. Yemek sonrası oyun salonun yolunu tutan anne-oğul burada oyunlar oynayıp keyifli vakit geçirdikten sonra alışveriş merkezinden kendi aracıyla ayrıldı.